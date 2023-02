NASDAQ-Aktienkurs Monster Beverage-Aktie:

102,58 USD -1,40% (02.02.2023, 22:00)



ISIN Monster Beverage-Aktie:

US61174X1090



WKN Monster Beverage-Aktie:

A14U5Z



Ticker-Symbol Monster Beverage-Aktie:

MOB



NASDAQ-Symbol Monster Beverage-Aktie:

MNST



Kurzprofil Monster Beverage Corporation:



Monster Beverage Corporation (ISIN: US61174X1090, WKN: A14U5Z, Ticker-Symbol: MOB, NASDAQ-Symbol: MNST) ist ein Hersteller und Vermarkter von Energy Drinks und Erfrischungsgetränken wie Eistees, Multivitaminsäften, Limonaden, Wasser und Diätdrinks. Auch "Coffee to go", der in Getränkedosen vermarktet wird, gehört zum Portfolio. Monster Beverage vertreibt die Getränke unter den Markennamen Monster, Hansens Natural, Peace Tea, Worx Energy und Blue Sky. Der Konzern hält eine Reihe von internationalen Vertriebspartnerschaften und liefert seine Getränke in weltweit 70 Länder. (03.02.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Monster Beverage-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Monster Beverage (ISIN: US61174X1090, WKN: A14U5Z, Ticker-Symbol: MOB, NASDAQ-Symbol: MNST) charttechnisch unter die Lupe.Keine Frage: Der schwierige Investmentjahrgang 2022 habe solche Charts selten gemacht, denn die Monster Beverage-Aktie notiere in unmittelbarer Schlagdistanz zu ihrem bisherigen Allzeithoch (104,65 USD). Zur charttechnischen Wahrheit gehöre allerdings auch, dass der Titel seit Anfang Dezember auf der Stelle trete. Die beschriebene Lethargie dürfte die Aktie bei einem Vorstoß in "uncharted territory" überwinden. Mit anderen Worten: Ein neues Rekordhoch würde nochmals für ein prozyklisches Investmentkaufsignal sorgen, zumal der strategische Kurstreiber in Form der nach oben aufgelösten Schiebezone der letzten zwei Jahre weiterhin bestehe. Neben der kleineren Tradingrange der letzten Wochen liege also noch ein sehr viel größeres Pendant vor. Im Erfolgsfall halte erstere ein Anschlusspotenzial bis rund 110 USD bereit, während die große Schiebezone sogar ein langfristiges Kursziel im Bereich von 125 USD impliziere. Das Dezember-Tief bei 98,42 USD könnten Anleger indes als Absicherung auf der Unterseite heranziehen, denn das Rebreak dieses Levels würde die beschriebene Ausbruchssituation akut gefährden, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 03.02.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Monster Beverage-Aktie:94,83 EUR +0,92% (03.02.2023, 08:00)