Monster Beverage Corporation (ISIN: US61174X1090, WKN: A14U5Z, Ticker-Symbol: MOB, NASDAQ-Symbol: MNST) ist ein Hersteller und Vermarkter von Energy Drinks und Erfrischungsgetränken wie Eistees, Multivitaminsäften, Limonaden, Wasser und Diätdrinks. Auch "Coffee to go", der in Getränkedosen vermarktet wird, gehört zum Portfolio. Monster Beverage vertreibt die Getränke unter den Markennamen Monster, Hansens Natural, Peace Tea, Worx Energy und Blue Sky. Der Konzern hält eine Reihe von internationalen Vertriebspartnerschaften und liefert seine Getränke in weltweit 70 Länder.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Monster Beverage-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Weiß vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Monster Beverage (ISIN: US61174X1090, WKN: A14U5Z, Ticker-Symbol: MOB, NASDAQ-Symbol: MNST) unter die Lupe.Für die Aktie des Energydrink-Herstellers laufe es richtig gut, das Papier des US-Unternehmens habe binnen sieben Handelstagen sechs Rekordhochs markiert. Auch am Freitag habe sich der Aufwärtstrend fortgesetzt, nachdem Monster Beverage am Vorabend starke Zahlen gemeldet habe.Die Kunden würden die Energydrinks des Konzerns lieben und die hohe Nachfrage sei weder durch die Inflation noch den starken Dollar geschwächt worden. Umsatz und Gewinn hätten im abgelaufenen Quartal über den Erwartungen gelegen und seien ein Beleg, dass Monster Beverage steigende Kosten an die Kunden weiterreichen könne. Der durchschnittliche Umsatz je Einheit habe sich um fast 20% erhöht und weitere Preissteigerung in Einzelmärkten seien geplant."Der Aktionär" habe Monster Energy seit 2019 auf seiner Empfehlungsliste. Durch die Rally der Vortage sei die Aktie mit KGV 40 nun üppig bewertet. Anleger, die noch nicht investiert seien, sollten einen Rücksetzer abwarten und dann einsteigen, so Martin Weiß vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 05.05.2023)