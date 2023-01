NASDAQ-Aktienkurs Monster Beverage-Aktie:

103,02 USD +2,91% (24.01.2023, 22:00)



US61174X1090



A14U5Z



MOB



MNST



Monster Beverage Corporation (ISIN: US61174X1090, WKN: A14U5Z, Ticker-Symbol: MOB, NASDAQ-Symbol: MNST) ist ein Hersteller und Vermarkter von Energy Drinks und Erfrischungsgetränken wie Eistees, Multivitaminsäften, Limonaden, Wasser und Diätdrinks. Auch "Coffee to go", der in Getränkedosen vermarktet wird, gehört zum Portfolio. Monster Beverage vertreibt die Getränke unter den Markennamen Monster, Hansens Natural, Peace Tea, Worx Energy und Blue Sky. Der Konzern hält eine Reihe von internationalen Vertriebspartnerschaften und liefert seine Getränke in weltweit 70 Länder. (25.01.2023/ac/a/n)



Die Aktie von Monster Beverage (ISIN: US61174X1090, WKN: A14U5Z, Ticker-Symbol: MOB, NASDAQ-Symbol: MNST) lief nach dem Hoch bei 99,28 USD aus dem April 2021 lange auf hohem Niveau seitwärts, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Mehrere Angriffe auf dieses Hoch seien nicht durchgedrungen. Erst am 21. November sei der Ausbruch über dieses Hoch gelungen. Nach einem neuen Allzeithoch bei 104,65 USD habe der Wert auf die überwundenen Widerstandszone um 99,24-99,89 USD zurückgesetzt. Seit Ende November laufe die Aktie auf dieser Zone seitwärts. Gestern habe sie sich mit einer langen weißen Kerze dynamisch gelöst, ohne aber den kurzfristigen Abwärtstrend zu durchbrechen.Die Aktie von Monster Beverage befinde sich in einer guten Ausgangslage und könnte in den nächsten Tagen und Wochen deutlich ansteigen. Ein erstes Ziel läge dann bei ca. 120,30 USD. Später wären noch weit höhere Kurse möglich. Voraussetzung dafür sei aber ein Ausbruch über den kurzfristigen Abwärtstrend bzw. auf ein neues Allzeithoch. Sollte der Wert aber unter die Zone zwischen 99,89 und 99,24 USD abfallen, würden Abgaben in Richtung 91,87 USD drohen, womit das noch offene Gap vom 4. November geschlossen werden würde. (Analyse vom 25.01.2023)