Monster Beverage Corporation (ISIN: US61174X1090, WKN: A14U5Z, Ticker-Symbol: MOB, NASDAQ-Symbol: MNST) ist ein Hersteller und Vermarkter von Energy Drinks und Erfrischungsgetränken wie Eistees, Multivitaminsäften, Limonaden, Wasser und Diätdrinks. Auch "Coffee to go", der in Getränkedosen vermarktet wird, gehört zum Portfolio. Monster Beverage vertreibt die Getränke unter den Markennamen Monster, Hansens Natural, Peace Tea, Worx Energy und Blue Sky. Der Konzern hält eine Reihe von internationalen Vertriebspartnerschaften und liefert seine Getränke in weltweit 70 Länder. (15.01.2024/ac/a/n)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Monster Beverage-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Monster Beverage (ISIN: US61174X1090, WKN: A14U5Z, Ticker-Symbol: MOB, NASDAQ-Symbol: MNST) charttechnisch unter die Lupe.Im Oktober vergangenen Jahres habe die Aktie von Monster Beverage einen charttechnisch äußerst interessanten Pullback an die Kreuzunterstützung aus den alten Ausbruchsmarken bei knapp 50 USD und dem Basisaufwärtstrend der letzten Jahre (akt. bei 50,39 USD) vollzogen. Diesen "Support" habe der Titel in idealtypischer Weise genutzt. Übergeordnet könne die Kursentwicklung des letzten Jahres deshalb als trendbestätigende Flaggenkonsolidierung interpretiert werden. In diesem Kontext befinde sich das Papier gegenwärtig an einem neuralgischen Punkt. Gemeint sei die obere Flaggenbegrenzung (akt. bei 57,96 USD), die im Verlauf der vergangenen Woche übersprungen worden sei. Dank dieses Befreiungsschlags entstehe nochmals ein prozyklisches Longsignal. Als Belohnung winke nun der Vorstoß in "uncharted territory" - sprich ein Spurt über das bisherige Rekordhoch bei 60,47 USD. Das rechnerische Mindestkursziel - abgeleitet aus der oben genannten Flagge - lasse sich sogar auf 67 USD taxieren.Als Absicherung auf der Unterseite bietet sich indes die 38-Wochen-Linie (akt. bei 56,08 USD) an, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt. (Analyse vom 15.01.2024)Börsenplätze Monster Beverage-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Monster Beverage-Aktie:54,07 EUR +0,28% (15.01.2024, 09:09)