Kurzprofil Monster Beverage Corporation:



Monster Beverage Corporation (ISIN: US61174X1090, WKN: A14U5Z, Ticker-Symbol: MOB, NASDAQ-Symbol: MNST) ist ein Hersteller und Vermarkter von Energy Drinks und Erfrischungsgetränken wie Eistees, Multivitaminsäften, Limonaden, Wasser und Diätdrinks. Auch "Coffee to go", der in Getränkedosen vermarktet wird, gehört zum Portfolio. Monster Beverage vertreibt die Getränke unter den Markennamen Monster, Hansens Natural, Peace Tea, Worx Energy und Blue Sky. Der Konzern hält eine Reihe von internationalen Vertriebspartnerschaften und liefert seine Getränke in weltweit 70 Länder. (21.12.2023/ac/a/n)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Monster Beverage-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Monster Beverage (ISIN: US61174X1090, WKN: A14U5Z, Ticker-Symbol: MOB, NASDAQ-Symbol: MNST) charttechnisch unter die Lupe.Im Mai und Juni habe sich die Monster Beverage-Aktie mehrfach bei gut 60 USD "den Kopf gestoßen". Diese Widerstandszone habe seinerzeit einen Korrekturimpuls ausgelöst, welcher aber abgearbeitet sein sollte. Zum einen sei es zu einem lehrbuchmäßigen Rücksetzer an die alten Ausbruchsmarken bei knapp 50 USD gekommen, zum anderen habe der Titel punktgenau den Aufwärtstrend seit 2020 (akt. bei 49,69 USD) bestätigt. Auf Basis dieser Kreuzunterstützung habe das Papier zuletzt die Kurve bekommen. Zusätzlichen Rückenwind liefere der RSI, denn im Verlauf des Oszillators liege der Bruch eines wichtigen Abwärtstrends vor. Gleichzeitig liefere der MACD ein neues Kaufsignal.Interessant sei, dass sich die Kursentwicklung der letzten Monate mehr und mehr als trendbestätigende Flagge herauskristallisiere. Ein Sprung über die obere Flaggenbegrenzung (akt. bei 58,24 USD) bzw. die eingangs erwähnten historischen Hochs würden deshalb für ein echtes Ausrufezeichen sorgen. Der Faktor "Saisonalität" spiele dabei möglicherweise eine wichtige Rolle: Auf Basis der Daten seit 2000 könne der Titel bis Mitte des Jahres um fast 30% zulegen.Die Monster Beverage-Aktie scheint also ein Papier für das 1. Halbjahr zu sein, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt. (Analyse vom 21.12.2023)Börsenplätze Monster Beverage-Aktie: