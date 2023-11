NASDAQ-Aktienkurs Monster Beverage-Aktie:

Kurzprofil Monster Beverage Corporation:



Monster Beverage Corporation (ISIN: US61174X1090, WKN: A14U5Z, Ticker-Symbol: MOB, NASDAQ-Symbol: MNST) ist ein Hersteller und Vermarkter von Energy Drinks und Erfrischungsgetränken wie Eistees, Multivitaminsäften, Limonaden, Wasser und Diätdrinks. Auch "Coffee to go", der in Getränkedosen vermarktet wird, gehört zum Portfolio. Monster Beverage vertreibt die Getränke unter den Markennamen Monster, Hansens Natural, Peace Tea, Worx Energy und Blue Sky. Der Konzern hält eine Reihe von internationalen Vertriebspartnerschaften und liefert seine Getränke in weltweit 70 Länder. (20.11.2023/ac/a/n)



Newport Beach (www.aktiencheck.de) - Monster Beverage-Aktienanalyse von Roth MKM:Sean McGowan, Analyst von Roth MKM, senkt in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für die Aktie von Monster Beverage (ISIN: US61174X1090, WKN: A14U5Z, Ticker-Symbol: MOB, NASDAQ-Symbol: MNST).Der Umsatz, die Bruttomarge, das Betriebsergebnis und das bereinigte EBITDA des Herstellers und Vermarkters von Energy Drinks und Erfrischungsgetränken im dritten Quartal hätten etwas unter den Schätzungen von Roth MKM gelegen, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Obwohl das Wachstum respektabel gewesen sei und der Cashflow extrem stark bleibe, sei die Aktie fair bewertet und Roth MKM erwarte nicht, dass sie sich besser entwickele als erwartet, bis die Ergebnisse durchgehend die Erwartungen übertreffen würden.Sean McGowan, Analyst von Roth MKM, hat in einer aktuellen Aktienanalyse das "neutral"-Rating für die Monster Beverage-Aktie bestätigt und das Kursziel von 57 auf 55 USD reduziert. (Analyse vom 20.11.2023)Börsenplätze Monster Beverage-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Monster Beverage-Aktie:50,07 EUR -0,34% (20.11.2023, 22:26)