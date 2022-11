Börsenplätze Monster Beverage-Aktie:



Kurzprofil Monster Beverage Corporation:



Monster Beverage Corporation (ISIN: US61174X1090, WKN: A14U5Z, Ticker-Symbol: MOB, NASDAQ-Symbol: MNST) ist ein Hersteller und Vermarkter von Energy Drinks und Erfrischungsgetränken wie Eistees, Multivitaminsäften, Limonaden, Wasser und Diätdrinks. Auch "Coffee to go", der in Getränkedosen vermarktet wird, gehört zum Portfolio. Monster Beverage vertreibt die Getränke unter den Markennamen Monster, Hansens Natural, Peace Tea, Worx Energy und Blue Sky. Der Konzern hält eine Reihe von internationalen Vertriebspartnerschaften und liefert seine Getränke in weltweit 70 Länder. (01.11.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Monster Beverage-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benjamin Heimlich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Energydrink-Herstellers Monster Beverage Corporation (ISIN: US61174X1090, WKN: A14U5Z, Ticker-Symbol: MOB, NASDAQ-Symbol: MNST) unter die Lupe.Monster Beverage sei aussichtsreich positioniert, um im kommenden Jahr sowohl umsatz- wie auch gewinnseitig zu überzeugen. Davon gehe JPMorgan-Analystin Andrea Teixeira aus. DER AKTIONÄR habe für Monster Beverage auch ein Kurzfristszenario.Allen voran die Senkung der Aluminiumkosten und eine effizientere Logistik in den Clustern führe Teixeira in ihrer am Dienstag vorliegenden Studie als Erfolgsfaktoren für 2023 an. Sie erwarte daher ein Umsatzwachstum von elf Prozent und einen um 31 Prozent höheren Gewinn bei Monster.Die Analystin habe daher das Rating für den Energydrink-Giganten von "Neutral" auf "Overweight" angehoben. Das Kursziel erhöhe sie von 96 auf 106 Dollar. Ausgehend vom gegenwärtigen Kursniveau bedeute das ein Aufwärtspotenzial von knapp zwölf Prozent.Nach den starken Ergebnissen von Coca-Cola und PepsicCo richte sich der Blick bei Monster Beverage auf den 3. November, dann nämlich präsentiere das Unternehmen seine Q3-Zahlen. Auch langfristig bleibt DER AKTIONÄR von Monster überzeugt, Anleger, die der Empfehlung im Mai 2019 gefolgt sind, liegen fast 63 Prozent vorne, so Benjamin Heimlich. (Analyse vom 01.11.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link