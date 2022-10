Insbesondere Angola und Nigeria würden zu dem Produktionsdefizit der OPEC-Länder beitragen. In Nigeria lägen weiterhin erhebliche Fälle von Öldiebstahl, Sabotage und Ausfälle von Pipelines vor. In Angola würden die Produktionszahlen der Ölfelder stetig abnehmen, was vor allem mit fehlenden Investitionen in diesem Bereich zu begründen sei. Das größte Defizit der OPEC-Partner komme weiterhin durch Russland zustande, die es weiterhin nicht schaffen würden, in die Nähe des Vorkrisenniveaus zu kommen.



Nach dem Treffen der OPEC am 05. Oktober sei der Ölpreis als Reaktion auf die Quotenkürzung von 2 Mio. Barrel/Tag gestiegen, danach sei dieser jedoch im Zuge der Ankündigung von US-Präsident Joe Biden gefallen, weitere 15 Mio. Barrel der Strategischen Ölreserve freizugeben. Zunächst sei unklar gewesen, ob diese 15 Mio. Barrel zu den geplanten und größtenteils bereits freigegebenen 180 Mio. Barrel zusätzlich (d.h. 180 Mio. Barrel + 15 Mio. Barrel) hinzukommen oder ob die 15 Mio. Barrel bereits in den 180 Mio. Barrel enthalten seien. Nun sei klar, dass letzteres zutreffe.



Die OPEC habe ihre Ölnachfrageprognose für 2022 und 2023 nach unten korrigiert. Die Korrektur der Prognose nach unten werde vor allem durch die pandemiebedingten Lockdowns in einigen Provinzen Chinas, Rezessionsängste und inflationärem Druck im europäischen Raum begründet.



Die OPEC Plus kämen das nächste und letzte Mal für dieses Jahr am 4. Dezember zusammen. (Ausgabe vom 20.10.2022) (21.10.2022/ac/a/m)







Hamburg (www.aktiencheck.de) - In dem Monat September ist die Produktion der OPEC Plus leicht gestiegen, so die Analysten der Hamburg Commercial Bank.Gleichzeitig sei die Produktionslücke (Differenz Tatsächliche Produktion und Produktionsquoten) leicht zurückgegangen, dennoch liege diese weiterhin auf einem hohen Niveau (-3,6 Mio. Barrel). Aufgrund volatiler Preise auf dem Ölmarkt habe die OPEC Plus eine Produktionskürzung in Höhe von 2 Mio. Barrel/Tag für den November beschlossen, was etwas mehr als 4% der Gesamtquote entspreche. Damit falle die Produktionsquote der OPEC Plus von 43,856 Mio. Barrel/Tag auf 41,856 Mio. Barrel/Tag.