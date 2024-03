NASDAQ-Aktienkurs MongoDB-Aktie:

371,50 USD +0,78% (13.03.2024, 16:36)



ISIN MongoDB-Aktie:

US60937P1066



WKN MongoDB-Aktie:

A2DYB1



Ticker-Symbol MongoDB-Aktie:

526



NASDAQ-Symbol MongoDB-Aktie:

MDB



Kurzprofil MongoDB Inc.:



MongoDB Inc. (ISIN: US60937P1066, WKN: A2DYB1, Ticker-Symbol: 526, NASDAQ-Symbol: MDB) ist eine moderne, universell einsetzbare Datenbankplattform. Die Plattform wurde entwickelt, um Anwendungen in großem Umfang über eine Vielzahl von Anwendungsfällen in der Cloud, vor Ort oder in einer hybriden Umgebung auszuführen. Das primäre Abonnementpaket ist MongoDB Enterprise Advanced, das seine proprietäre Datenbankserver, Sicherheit, Unternehmensverwaltungsfunktionen, seine grafische Benutzeroberfläche, Analyseintegrationen undtechnischen Support umfasst. Darüber hinaus bietet es MongoDB Atlas, sein Cloud Hosted Database-as-a-Service (DBaaS)-Angebot, das die Infrastruktur und das Management seines Community-Server-Angebots umfasst. Das Unternehmen bietet seinen Kunden auch professionelle Dienstleistungen an, einschließlich Beratung und Schulung. (13.03.2024/ac/a/n)



Charlotte, NC (www.aktiencheck.de) - MongoDB-Aktienanalyse von Truist:Die Analysten von Truist stufen die Aktie von MongoDB Inc. (ISIN: US60937P1066, WKN: A2DYB1, Ticker-Symbol: 526, NASDAQ-Symbol: MDB) weiterhin mit "buy" ein.Die Ergebnisse des Unternehmens für das vierte Quartal hätten die Erwartungen übertroffen, angetrieben durch eine breite Stärke im DBaaS- und im selbstverwalteten Geschäft, aber die Prognose für das kommende Jahr impliziere eine signifikante Verlangsamung des Umsatzes und eine Verringerung der Margengewinne. Truist füge jedoch hinzu, dass die Kommentare des Managements mehrere Puts und Takes in der Kalkulation enthüllt hätten, was darauf hindeute, dass sich ihr Ausblick "letztendlich als konservativ erweisen könnte".Die Analysten von Truist stufen die MongoDB-Aktie unverändert mit dem Votum "buy" ein, senken aber das Kursziel von 500 auf 475 USD. (Analyse vom 08.03.2024)