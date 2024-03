NASDAQ-Aktienkurs MongoDB-Aktie:

371,61 USD +0,84% (13.03.2024, 15:14)



US60937P1066



A2DYB1



526



MDB



Kurzprofil MongoDB Inc.:



MongoDB Inc. (ISIN: US60937P1066, WKN: A2DYB1, Ticker-Symbol: 526, NASDAQ-Symbol: MDB) ist eine moderne, universell einsetzbare Datenbankplattform. Die Plattform wurde entwickelt, um Anwendungen in großem Umfang über eine Vielzahl von Anwendungsfällen in der Cloud, vor Ort oder in einer hybriden Umgebung auszuführen. Das primäre Abonnementpaket ist MongoDB Enterprise Advanced, das seine proprietäre Datenbankserver, Sicherheit, Unternehmensverwaltungsfunktionen, seine grafische Benutzeroberfläche, Analyseintegrationen undtechnischen Support umfasst. Darüber hinaus bietet es MongoDB Atlas, sein Cloud Hosted Database-as-a-Service (DBaaS)-Angebot, das die Infrastruktur und das Management seines Community-Server-Angebots umfasst. Das Unternehmen bietet seinen Kunden auch professionelle Dienstleistungen an, einschließlich Beratung und Schulung. (13.03.2024/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - MongoDB-Aktienanalyse von Argus Research:

Die Analysten von Argus Research bewerten die Aktie von MongoDB Inc. (ISIN: US60937P1066, WKN: A2DYB1, Ticker-Symbol: 526, NASDAQ-Symbol: MDB) weiterhin mit "buy".

MongoDB könnte sich zu einem Disruptor auf dem Markt für Datenbanksoftware entwickeln und Marktanteile gewinnen, da Unternehmen den Wert eines flexibleren und erweiterbaren Datenbanksystems erkennen und immer mehr IT-Arbeitslasten in die Cloud verlagern würden. Argus unterstütze die bewusste strategische Entscheidung des Managements von MongoDB, die operativen Margen im GJ25 zu komprimieren, indem es in seine Markteinführungsmöglichkeiten investiere und seinen Vertrieb ausbaue, auch wenn dies direkt gegen die vorherrschende Marktstimmung verstoße, die eine Margenausweitung belohne und eine Margenkompression bestrafe.

Die Analysten von Argus Research stufen die Aktie von MongoDB unverändert mit "buy" ein. Das Kursziel laute nach wie vor 484,00 USD. (Analyse vom 13.03.2024)