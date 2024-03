NASDAQ-Aktienkurs MongoDB-Aktie:

371,61 USD +0,84% (13.03.2024, 15:14)



ISIN MongoDB-Aktie:

US60937P1066



WKN MongoDB-Aktie:

A2DYB1



Ticker-Symbol MongoDB-Aktie:

526



NASDAQ-Symbol MongoDB-Aktie:

MDB



Kurzprofil MongoDB Inc.:



MongoDB Inc. (ISIN: US60937P1066, WKN: A2DYB1, Ticker-Symbol: 526, NASDAQ-Symbol: MDB) ist eine moderne, universell einsetzbare Datenbankplattform. Die Plattform wurde entwickelt, um Anwendungen in großem Umfang über eine Vielzahl von Anwendungsfällen in der Cloud, vor Ort oder in einer hybriden Umgebung auszuführen. Das primäre Abonnementpaket ist MongoDB Enterprise Advanced, das seine proprietäre Datenbankserver, Sicherheit, Unternehmensverwaltungsfunktionen, seine grafische Benutzeroberfläche, Analyseintegrationen undtechnischen Support umfasst. Darüber hinaus bietet es MongoDB Atlas, sein Cloud Hosted Database-as-a-Service (DBaaS)-Angebot, das die Infrastruktur und das Management seines Community-Server-Angebots umfasst. Das Unternehmen bietet seinen Kunden auch professionelle Dienstleistungen an, einschließlich Beratung und Schulung. (13.03.2024/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - MongoDB-Aktienanalyse von Sanford C. Bernstein & Co:Sanford C. Bernstein & Co erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für die Aktie von MongoDB Inc. (ISIN: US60937P1066, WKN: A2DYB1, Ticker-Symbol: 526, NASDAQ-Symbol: MDB) ".MongoDB habe ein solides Quartal abgeliefert und die meisten wichtigen Kennzahlen hätten die Erwartungen übertroffen, aber die extrem konservative Prognose für Q1 und GJ 2025 habe zu einer Underperformance der Aktie geführt, heiße es in einer heute veröffentlichten Studie. Für das Gesamtjahr habe der Konsens für die Umsatzprognose vor dem Quartal bei 23% gelegen, während die Käuferseite nach Ansicht von Bernstein wahrscheinlich mit 20% gerechnet habe. Die erwartete Wachstumsrate von 12,9 bis 14,6% im Jahresvergleich habe sogar etwas unter den Erwartungen des Analysehauses gelgen, aber Bernstein bleibe dabei, dass dies für das Managementteam die übliche Vorgehensweise sei, mit unrealistisch niedrigen Prognosen, die es zu übertreffen und zu erhöhen gelte. Bernstein würde empfehlen, die Kursdelle als Kaufgelegenheit zu nutzen.Sanford C. Bernstein & Co hat in einer aktuellen Aktienanalyse das "market perform"-Rating für die MongoDB-Aktie bestätigt und das Kursziel von von 484 auf 491 USD angehoben. (Analyse vom 13.03.2024)Börsenplätze MongoDB-Aktie:Tradegate-Aktienkurs MongoDB-Aktie:342,20 EUR +1,48% (13.03.2024, 15:30)