NASDAQ-Aktienkurs MongoDB-Aktie:

356,37 USD +0,26% (18.03.2024)



ISIN MongoDB-Aktie:

US60937P1066



WKN MongoDB-Aktie:

A2DYB1



Ticker-Symbol MongoDB-Aktie:

526



NASDAQ-Symbol MongoDB-Aktie:

MDB



Kurzprofil MongoDB Inc.:



MongoDB Inc. (ISIN: US60937P1066, WKN: A2DYB1, Ticker-Symbol: 526, NASDAQ-Symbol: MDB) ist eine moderne, universell einsetzbare Datenbankplattform. Die Plattform wurde entwickelt, um Anwendungen in großem Umfang über eine Vielzahl von Anwendungsfällen in der Cloud, vor Ort oder in einer hybriden Umgebung auszuführen. Das primäre Abonnementpaket ist MongoDB Enterprise Advanced, das seine proprietäre Datenbankserver, Sicherheit, Unternehmensverwaltungsfunktionen, seine grafische Benutzeroberfläche, Analyseintegrationen undtechnischen Support umfasst. Darüber hinaus bietet es MongoDB Atlas, sein Cloud Hosted Database-as-a-Service (DBaaS)-Angebot, das die Infrastruktur und das Management seines Community-Server-Angebots umfasst. Das Unternehmen bietet seinen Kunden auch professionelle Dienstleistungen an, einschließlich Beratung und Schulung. (19.03.2024/ac/a/n)



London (www.aktiencheck.de) - MongoDB-Aktienanalyse von Redburn Atlantic:Die Analysten von Redburn Atlantic stufen die Aktie von MongoDB Inc. (ISIN: US60937P1066, WKN: A2DYB1, Ticker-Symbol: 526, NASDAQ-Symbol: MDB) von "neutral" auf "sell" herab.MongoDB verfüge nicht über einen klaren Vorteil im Bereich der generativen künstlichen Intelligenz, was ein Risiko der Budgetumverteilung darstelle, das die aktuelle Bewertung der Aktie nicht widerspiegele. Das Unternehmen habe zwar "theoretischen Rückenwind" und das Potenzial zur Integration in die Wissensdatenbanken von Unternehmen, doch steigende Kosten, insbesondere für Speicher, zwängen die Unternehmen zur Optimierung, was den Aufwärtstrend von MongoDB aufgrund des relativ hohen Preises möglicherweise einschränke. Redburn sehe den Wert der Technologie, glaube aber, dass die Konsenserwartungen auf dem derzeitigen Bewertungsniveau zu optimistisch seien.Die Analysten von Redburn Atlantic stufen die MongoDB-Aktie von "neutral" auf "sell" zurück. Das Kursziel werde von 410,00 auf 295,00 USD reduziert. (Analyse vom 19.03.2024)Börsenplätze MongoDB-Aktie:Tradegate-Aktienkurs MongoDB-Aktie:318,80 EUR -2,80% (19.03.2024, 13:08)