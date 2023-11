Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:



Kurzprofil Mondelez International:



Mondelez International (ISIN: US6092071058, WKN: A1J4U0, Ticker-Symbol: KTF, NASDAQ-Symbol: MDLZ) ist einer der weltweit größten Lebensmittelhersteller. Mondelez vertreibt Schokolade, Kaffee, Nüsse, Kaugummi sowie Kekse und andere Süßwaren. Das Markenspektrum der Gesellschaft ist groß und in über 150 Ländern auf dem Globus etabliert. Die bekanntesten Brands sind Philadelphia, Belvita, Milka, Oreo oder Trident. Der Konzern vermarktet seine Produkte über ein eigenes Vertriebsnetz auf der ganzen Welt und beliefert neben großen Zwischenhändlern auch Supermarktketten. Das verfügbare Sortiment unterscheidet sich von Land zu Land und ist mitunter auf unterschiedliche Produktbereiche spezialisiert. Mondelez International entstand 2012 im Rahmen des Spin-Offs der nordamerikanischen Geschäftsaktivitäten der damaligen Kraft Foods, Inc.



Wien (www.aktiencheck.de) - Mondelez-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Manuel Schleifer, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Mondelez International Inc. (ISIN: US6092071058, WKN: A1J4U0, Ticker-Symbol: KTF, NASDAQ-Symbol: MDLZ) unter die Lupe.Die Umsatzerlöse des Oreo-Herstellers seien im Vergleich zum Vorjahresquartal um 16,3% auf USD 9,0 Mrd. gestiegen und hätten somit die Erwartungen in Höhe von USD 8,8 Mrd. übertroffen. Das organische Wachstum habe sich auf +15,7% belaufen und sei das Resultat gestiegener Preise sowie Absätze. Der ausgewiesene Unternehmensgewinn sei um 85,0% auf USD 984 Mio. angewachsen. Der adjustierte Gewinn pro Aktie habe zudem mit USD 0,82 (+13,9%) die Konsensschätzungen von USD 0,79 übertreffen können.Ausblick: Aufgrund der starken Performance im vergangenen Quartal habe das Unternehmen seine Prognose für das laufende Geschäftsjahr nun zum dritten Mal angehoben und erwarte folglich ein Wachstum des organischen Nettoumsatzes zwischen 14% und 15% (zuvor: mehr als 12%). Auch beim adjustierten Gewinn pro Aktie gehe man nun von einem Wachstum von rund 16% (zuvor: mehr als 12%) aus.Das Geschäftskonzept von Mondelez erweise sich in der Regel als weitgehend konjunkturresistent. Essen und trinken würden die Menschen immer, auch in einer Rezession. Der Markt für Nahrungsmittel könne dabei für gewöhnlich als weitgehend unelastisch betrachtet werden. Sprich: signifikante Preisveränderungen würden nur zu marginalen Verschiebungen der Nachfrage führen. In Phasen hoher Inflation würden Konsument:innen jedoch dazu tendieren, Produkte mit niedriger Markentreue durch günstigere Substitute wie Eigenmarken von Supermärkten zu ersetzen. Dies sei bei Mondelez nicht der Fall - eher im Gegenteil. Der Konzern weise eine positive Preiselastizität auf, was bedeute, dass Mondelez trotz teils massiver zwischenzeitlicher Preiserhöhungen keine Rückgänge in den abgesetzten Volumina, sondern sogar Anstiege habe verbuchen können.Die Eigenkapitalrentabilität von Mondelez sei bereits in der Vergangenheit im Vergleich zu anderen Unternehmen unterdurchschnittlich gewesen, sei aber jüngst gar unter 10% gerutscht. Der Hauptgrund sei in der relativ niedrigen operativen Marge zu finden.Würden als Vergleichsperiode die letzten fünf Jahre herangezogen, so handle die Aktie derzeit 7% über ihren Durchschnittsniveaus. Im Vergleich zum Gesamtmarkt wäre historisch eine Prämie in der Höhe von 13% angemessen, derzeit liege diese bei 12%. Zumindest darauf aufbauend stelle sich die Bewertung als unauffällig dar. Vor allem aber im Vergleich zur Peer Group gebe es Vergleichskandidaten, welche bei attraktiveren Fundamentaldaten zu günstigeren Preisen zu haben seien.Mondelez verfüge über eine geballte Preismacht und nutze diese auch. Die Preissteigerungen des Konzerns würden weiterhin deutlich über der Inflationsrate der USA oder der Eurozone liegen und es sei kein Ende in Sicht. Warum auch? Denn während die Konkurrenz sorgfältig zwischen Preisanhebungen und rückläufigen Absatzmengen abwägen müsse, könne das Unternehmen aus Illinois übertrieben gesagt machen, was es wolle. Es wäre daher untertrieben zu behaupten, dass Mondelez die Kosteninflation bisher gut managed.Dank der guten Ertragslage sei die Aktie zwar in Teilen in ihre Bewertung hineingewachsen, die Luft nach oben bleibe aber dünn. Manuel Schleifer, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, hält daher im wahrsten Sinne des Wortes sowohl an der "Halten"-Empfehlung als auch am Kursziel von USD 75,00 fest. Letzteres ergebe sich mittels eines relativen Bewertungsansatzes, welcher nicht nur die eigene Historie berücksichtige, sondern basierend auf KGV-Multiples für das Jahr 2023 eine historische Bewertungsprämie zum breiten Aktienmarkt und zum Sektor beinhalte. (Analyse vom 10.11.2023)