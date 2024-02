Börsenplätze Mondelez-Aktie:



Kurzprofil Mondelez International:



Mondelez International (ISIN: US6092071058, WKN: A1J4U0, Ticker-Symbol: KTF, NASDAQ-Symbol: MDLZ) ist einer der weltweit größten Lebensmittelhersteller. Mondelez vertreibt Schokolade, Kaffee, Nüsse, Kaugummi sowie Kekse und andere Süßwaren. Das Markenspektrum der Gesellschaft ist groß und in über 150 Ländern auf dem Globus etabliert. Die bekanntesten Brands sind Philadelphia, Belvita, Milka, Oreo oder Trident. Der Konzern vermarktet seine Produkte über ein eigenes Vertriebsnetz auf der ganzen Welt und beliefert neben großen Zwischenhändlern auch Supermarktketten. Das verfügbare Sortiment unterscheidet sich von Land zu Land und ist mitunter auf unterschiedliche Produktbereiche spezialisiert. Mondelez International entstand 2012 im Rahmen des Spin-Offs der nordamerikanischen Geschäftsaktivitäten der damaligen Kraft Foods, Inc. (02.02.2024/ac/a/n)



Wien (www.aktiencheck.de) - Mondelez-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Manuel Schleifer, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Mondelez International Inc. (ISIN: US6092071058, WKN: A1J4U0, Ticker-Symbol: KTF, NASDAQ-Symbol: MDLZ) unter die Lupe.Die Umsatzerlöse des Oreo-Herstellers seien im Vergleich zum Vorjahresquartal um 7,1% auf USD 9,3 Mrd. gestiegen und hätten somit nahezu exakt den vorangegangenen Erwartungen der Analyst:innen entsprochen. Das organische Wachstum habe sich auf +9,8% belaufen und sei das Resultat gestiegener Preise aber auch eines marginal rückläufigen Absatzes. Der ausgewiesene Unternehmensgewinn habe ein Wachstum von 63% auf USD 950 Mio. verzeichnet. Der bereinigte Gewinn je Aktie habe zudem mit USD 0,84 (+23,5%) die Konsensschätzungen von USD 0,78 übertreffen können. Auf Jahressicht seien es ebenfalls mehrheitlich Preissteigerungen gewesen, welche dem Konzern zu einem formidablen Umsatzwachstum von 14,7% auf USD 36 Mrd. verholfen hätten. Auf der Gewinnseite stehe ein bereinigter Gewinn in der Höhe von USD 4,4 Mrd. zu Buche. Die geballte Preismacht des Konzerns habe demnach in einem der erfolgreichsten Jahre der Unternehmensgeschichte resultiert.Ausblick: Für das Geschäftsjahr 2024 rechne das Unternehmen mit einem Wachstum des organischen Nettoumsatzes zwischen 3% und 4%. Hinsichtlich des bereinigten Gewinns pro Aktie rechne man mit einem Zuwachs im hohen einstelligen Bereich.Mondelez verfüge über eine geballte Preismacht und habe diese im Hochinflationsumfeld geschickt ausgenutzt. Die Preissteigerungen des Konzerns würden weiterhin deutlich über der Inflationsrate der USA oder der Eurozone liegen, dennoch sei eine abnehmende Dynamik zu beobachten. Der rückläufige Trend bei den Inflationsraten werde sich weiter fortsetzen und Schleifer sei skeptisch, dass Mondelez mit ausgleichenden Volumensteigerungen in der Lage sein werde, den jüngsten Wachstumstrend aufrechtzuhalten.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity