Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:



Offenlegungen



7. Der zuständige Analyst oder eine sonstige an der Erstellung der Finanzanalyse mitwirkende natürliche Person besitzt Finanzinstrumente des von ihm analysierten Emittenten.



Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity



Börsenplätze Mondelez-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Mondelez-Aktie:

69,44 EUR -1,14% (30.05.2023, 14:43)



NASDAQ-Aktienkurs Mondelez-Aktie:

75,13 USD -0,07% (26.05.2023, 22:00)



ISIN Mondelez-Aktie:

US6092071058



WKN Mondelez-Aktie:

A1J4U0



Ticker-Symbol Mondelez-Aktie:

KTF



NASDAQ-Symbol Mondelez-Aktie:

MDLZ



Kurzprofil Mondelez International:



Mondelez International (ISIN: US6092071058, WKN: A1J4U0, Ticker-Symbol: KTF, NASDAQ-Symbol: MDLZ) ist einer der weltweit größten Lebensmittelhersteller. Mondelez vertreibt Schokolade, Kaffee, Nüsse, Kaugummi sowie Kekse und andere Süßwaren. Das Markenspektrum der Gesellschaft ist groß und in über 150 Ländern auf dem Globus etabliert. Die bekanntesten Brands sind Philadelphia, Belvita, Milka, Oreo oder Trident. Der Konzern vermarktet seine Produkte über ein eigenes Vertriebsnetz auf der ganzen Welt und beliefert neben großen Zwischenhändlern auch Supermarktketten. Das verfügbare Sortiment unterscheidet sich von Land zu Land und ist mitunter auf unterschiedliche Produktbereiche spezialisiert. Mondelez International entstand 2012 im Rahmen des Spin-Offs der nordamerikanischen Geschäftsaktivitäten der damaligen Kraft Foods, Inc. (30.05.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Wien (www.aktiencheck.de) - Mondelez-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Manuel Schleifer, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, stuft in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Mondelez International Inc. (ISIN: US6092071058, WKN: A1J4U0, Ticker-Symbol: KTF, NASDAQ-Symbol: MDLZ) h von "Halten" auf "Verkauf" herab.Die Umsatzerlöse seien im ersten Quartal 2023 im Vergleich zum Vorjahresquartal um 18,1% auf USD 9,2 Mrd. gestiegen und hätten damit die Analystenerwartungen (USD 8,4 Mrd.) übertroffen. Das organische Wachstum habe sich gar auf +19,4% belaufen, wobei rund 16% auf gestiegene Preise zurückzuführen seien. Vor allem kleinere Verpackungen würden das Bild (Shrinkflation) prägen. Der ausgewiesene Unternehmensgewinn sei um 143,4% auf rund USD 2,1 Mrd. gewachsen, wobei hier vor allem Sondereffekte das Ergebnis geschönt hätten. Der adjustierte Gewinn pro Aktie sei mit USD 0,89 (+17,3%) ausgewiesen worden, habe damit aber ebenfalls die Konsensusschätzungen von USD 0,80 deutlich übertreffen können. Der Konzern habe außerdem bekannt gegeben, USD 0,9 Mrd. in Form von Dividenden und Aktienrückkäufen an die Aktionär:innen zurückgegeben zu haben.Ausblick: Für das Jahr 2023 habe das Unternehmen seine Prognose aktualisiert und erwarte nun ein Wachstum des organischen Nettoumsatzes von mehr als 10% gegenüber den vorherigen 5% bis 7%. Beim adjustierten Gewinn pro Aktie gehe man nun von einem Wachstum von mehr als 10% aus. Zuvor sei hier eine Steigerung im hohen einstelligen Bereich erwartet worden.Die Eigenkapitalrentabilität von Mondelez sei bereits in der Vergangenheit im Vergleich zu anderen Unternehmen unterdurchschnittlich gewesen, sei aber jüngst gar unter 10% gerutscht. Der Hauptgrund sei in der relativ niedrigen operativen Marge zu finden.Aktien aus dem Segment des defensiven Konsums würden normalerweise mit einer geringen Sensitivität zu Bewegungen des breiten Aktienmarktes punkten. Mit einem Beta (5 Jahre) von 0,8 weise Mondelez aber ein verhältnismäßig hohes Marktrisiko auf. Dies sei vor allem in Bullenmärkten von Vorteil. In Phasen fallender Märkte erweise sich die Aktie aber zumindest statistisch weniger defensiv, als es das Geschäftsmodell vermuten lasse.Seit mittlerweile rund zehn Jahren sei die Dividende regelmäßig erhöht worden. Die Höhe der Dividendenzahlung spiegele somit nicht immer die fundamentale Lage des Unternehmens wider, für Aktionär:innen habe sich dadurch jedoch stets eine Dividendenrendite im Bereich von 2% ergeben.Mondelez weise in der Coverage der RBI des defensiven Konsums einen der niedrigsten Scores auf und gelte daher nicht als nachhaltig.Bei Mondelez handle es sich um ein unaufgeregtes Unternehmen mit einem transparenten Geschäftsmodell und stabilen Fundamentaldaten. Unaufgeregt dahingehend, dass Mondelez in beinahe allen Bereichen beim Peer-Group-Vergleich im Mittelfeld liege. Sowohl bei den Wachstumsraten als auch der Dividendenrendite gebe es bessere Kandidaten. Es könnte argumentiert werden, dass Mondelez also das Beste aus beiden Welten darstelle. Wer aber wirklich ein Investment in der Nahrungsmittelbranche anstrebe, werde in der Peer Group glücklicher werden.Die Ergebnisse aus dem ersten Quartal würden zwar aufzeigen, wie gut Mondelez die Kosteninflation gemanagt habe, der gestiegene Aktienkurs sei damit aber nur in Teilen zu rechtfertigen. Auf dem aktuellen Niveau würden aus Sicht des Analysten die Risiken die Chancen überwiegen.Manuel Schleifer, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, bestätigt daher sein Kursziel von USD 67,00, stuft die Mondelez-Aktie jedoch von "Halten" auf "Verkauf". Ersteres ergebe sich mittels eines relativen Bewertungsansatzes, welcher nicht nur die eigene Historie berücksichtige, sondern basierend auf KGV-Multiples für das Jahr 2023 eine historische Bewertungsprämie zum breiten Aktienmarkt und zum Sektor beinhalte. (Analyse vom 30.05.2023)