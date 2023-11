Tradegate-Aktienkurs Mondelez-Aktie:

Mondelez International (ISIN: US6092071058, WKN: A1J4U0, Ticker-Symbol: KTF, NASDAQ-Symbol: MDLZ) ist einer der weltweit größten Lebensmittelhersteller. Mondelez vertreibt Schokolade, Kaffee, Nüsse, Kaugummi sowie Kekse und andere Süßwaren. Das Markenspektrum der Gesellschaft ist groß und in über 150 Ländern auf dem Globus etabliert. Die bekanntesten Brands sind Philadelphia, Belvita, Milka, Oreo oder Trident. Der Konzern vermarktet seine Produkte über ein eigenes Vertriebsnetz auf der ganzen Welt und beliefert neben großen Zwischenhändlern auch Supermarktketten. Das verfügbare Sortiment unterscheidet sich von Land zu Land und ist mitunter auf unterschiedliche Produktbereiche spezialisiert. Mondelez International entstand 2012 im Rahmen des Spin-Offs der nordamerikanischen Geschäftsaktivitäten der damaligen Kraft Foods, Inc. (28.11.2023/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - Mondelez-Aktienanalyse von Argus Research:

Taylor Conrad, Analyst von Argus Research, stuft die Aktie von Mondelez International Inc. (ISIN: US6092071058, WKN: A1J4U0, Ticker-Symbol: KTF, NASDAQ-Symbol: MDLZ) von "hold" auf "buy" hoch.

Das Unternehmen stehe der langfristigen Strategie des Managements, das Wachstum durch die Konzentration auf die Kategorien Schokolade, Kekse und gebackene Snacks zu beschleunigen, positiv gegenüber, da es ein organisches Umsatzwachstum von 3% bis 5% anstrebe, so der Analyst in einer Research-Note an die Investoren.

Argus verweise außerdem auf die Dividendenausschüttung von Mondelez, die in den letzten fünf Jahren um durchschnittlich 11% gestiegen sei, wobei die jüngste Erhöhung von 10% im Juli dieses Jahres erfolgt sei.

Taylor Conrad, Analyst von Argus Research, stuft die Aktie von Mondelez International von "hold" auf "buy" hoch und nennt das Kursziel 83 USD. (Analyse vom 28.11.2023)