Der Kreml teilt mit, dass aufgrund der Ergebnisse des jüngsten Referendums die vier von Russland besetzten Gebiete morgen offiziell annektiert werden, so die Experten von XTB.Wie man feststellen könne, hätten wir es mit einer Kombination mehrerer Faktoren zu tun, wie der Sabotage des Nord-Stream-Systems und der Annexion der besetzten Gebiete. Trotz der gestrigen Erholung könnte das Ende dieses Monats für Aktienhändler sehr nervös sein.Darüber hinaus sei anzumerken, dass Deutschland aufgrund des Temperaturrückgangs in letzter Zeit eine leicht erhöhte Gasnachfrage melde. Nach Angaben des Energieministeriums müsse die Nachfrage um 20% gesenkt werden, damit das Gas in der Wintersaison nicht zur Neige gehe.Darüber hinaus werde die deutsche Bundesregierung ein Hilfspaket im Wert von fast 200 Mrd. EUR (fast 5% des deutschen BIP) ankündigen, um hohe Energiepreise zu verhindern, wie das Handelsblatt berichte. (29.09.2022/ac/a/m)