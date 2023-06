Börsenplätze Molson Coors-Aktie:



61,50 EUR -0,81% (09.06.2023, 09:15)



67,00 USD +8,73% (09.06.2023, 21:40)



US60871R1005



A0DQWU



NY70



TAP.A



Molson Coors Beverage Company:



Molson Coors Beverage Company (ISIN: US60871R1005, WKN: A0DQWU, Ticker-Symbol: NY70, NYSE-Symbol: TAP.A) produziert, vermarktet und verkauft Bier und andere Malzgetränke unter verschiedenen Marken in Nord- und Südamerika, Europa, dem Nahen Osten, Afrika und dem asiatisch-pazifischen Raum. Das Unternehmen bietet aromatisierte Malzgetränke, Craft-Biere und trinkfertige Getränke an. Die Molson Coors Beverage Company wurde 1774 gegründet und hat ihren Sitz in Golden, Colorado. (09.06.2023/ac/a/n)



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Molson Coors-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Molson Coors Beverage Company (ISIN: US60871R1005, WKN: A0DQWU, Ticker-Symbol: NY70, NYSE-Symbol: TAP.A) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe. Anheuser-Busch habe es nur gut gemeint, doch der Schuss sei so was von nach hinten los gegangen. Die Folgen der Werbeaktion mit dem Transgender-Influencer Dylan Mulvaney würden für den Bierkonzern immer dramatischer. Die Konkurrenz, etwa der "Aktionär"-Tipp Molson Coors, profitiere. Die Anleger würden weiter umschichten.Es sei passiert: Bud Light sei nicht mehr das meistverkaufte Bier in den USA. In den vier Wochen im Mai bis zum 28. habe Anheuser-Busch InBev mit Bud Light nur noch 297 Millionen Dollar eingenommen - im Vergleich zum entsprechenden Vorjahreszeitraum ein Rückgang von 23 Prozent.Unterdessen gewinne Molson Coors weiter Marktanteile. Laut den Analysten von Evercore ISI hätten alle Marken des Konzerns (Coors Light, Miller Lite, Keystone Light und Miller High Life) zuletzt beim Umsatz zugelegt, Coors Light sogar um 26,3 Prozent zu.Die Schere könnte noch weiter auseinander gehen: Die Grillsaison beginne und damit für die Bierkonzerne die umsatzstärkste Zeit des Jahres. Bei den Biertrinkern gehe der Gewöhnungsprozess weiter - würden ihnen Coors Light, Miller und Co mindestens genauso gut wie die Bud-Marken schmecken, warum sollten sie dann wieder zurückwechseln?Molson Coors bietet eine bierisch gute Investmentstory, so Andreas Deutsch von "Der Aktionär". Gelinge der Aktie ein nachhaltiges Break, könnte es im Best-Case bis auf 87 Dollar aufwärts gehen. (Analyse vom 09.06.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link