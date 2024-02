Kapitalmärkte: Anleihen würden volatil bleiben, US-Aktien weiterhin vorn



Die Anleihemärkte würden sich weiter sehr volatil zeigen und die Renditen stark schwanken. Im Vergleich zu vor drei Monaten seien die Renditen sowohl in Deutschland, stellvertretend für den Euroraum, als auch in den USA deutlich gefallen. "Die Zinsstrukturkurven haben sich bislang nicht nachhaltig verflacht und sind nach wie vor invers. Das heißt, die Rendite zweijähriger Staatsanleihen liegt weiter über jenen mit 10-jähriger Laufzeit. Für die Wirtschaft ist dies immer noch ein Rezessionssignal", so der Experte im Bankhaus Spängler.



Bei Aktien seien im Januar insbesondere japanische Aktien stark gefragt gewesen, wozu sicher die nach wie vor ultralockere Geldpolitik der Bank of Japan beigetragen habe. Derzeit sei die Unternehmensberichtssaison in vollem Gange. In den USA habe die Mehrheit bisher die Markterwartungen sowohl beim Umsatz als auch beim Gewinn übertroffen, bei letzterem sogar deutlich. In Europa liege der Anteil der positiven Überraschungen klar unter dem in den USA. "Zudem haben diesseits des Atlantiks sogar mehr Unternehmen die Erwartungen verfehlt", betone Dürnberger. "Dies ist ein Grund, warum europäische Aktien bei der Performance im Jänner nicht ganz mit US-Aktien mithalten konnten."



Einen Blick wert: Super Tuesday entscheidend



Der Super Tuesday sei in der Vergangenheit oftmals entscheidend gewesen, wer später Präsidentschaftskandidat geworden sei. "Bei einer möglichen Wahl zwischen Donald Trump und Joe Biden hat Umfragen zufolge Trump derzeit die Nase vorn. Die anhaltend robuste US-Konjunktur und die rückläufige Inflation könnten Biden aber in die Karten spielen, sodass er den Rückstand aufholen könnte", so der Asset Manager. Auf die Kapitalmärkte dürften die Vorwahlen kaum Auswirkungen haben. Wahljahre seien in der Vergangenheit oftmals gute Jahre für US-Aktien gewesen.



Positionierung im Spängler Asset Management



Was bedeute das alles für Anleger:innen, wie ist das Spängler Asset Management aktuell positioniert? "Wir bleiben weiterhin bei einer neutralen Aktienquote, mit einem leichten Übergewicht der USA relativ zu Europa. Daneben mischen wir den pazifischen Raum und Japan währungsgesichert bei", erkläre Markus Dürnberger. "Bei Anleihen liegt unser Schwerpunkt im Segment beste Bonität im mittleren Laufzeitenbereich. Dagegen haben wir bei Unternehmens- und High Yield-Anleihen eine verkürzte Laufzeitenstruktur. Schwellenländer-Anleihen in Euro währungsgesichert bleiben vorsichtig beigemischt." (08.02.2024/ac/a/m)







