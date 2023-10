Hoffnungen auf eine kurzfristige Normalisierung der Beziehungen zwischen Israel und Saudi-Arabien hätten sich wahrscheinlich zerschlagen. Die USA hätten monatelang darauf hingearbeitet, was zu einer Erhöhung der Ölproduktion Saudi-Arabiens Anfang nächsten Jahres hätte führen können. Dies sei jedoch unwahrscheinlich.



Die USA hätten die gegen den Iran verhängten Sanktionen im vergangenen Jahr gelockert. Dies habe zu einem Anstieg der iranischen Ölproduktion geführt. Dieser Anstieg werde auf 700.000 Barrel/Tag geschätzt (Quelle: Bloomberg). Aufgrund der Verbindungen zwischen dem Iran und der Hamas sei es möglich, dass die US-Sanktionen wieder aufgenommen würden, was zu einem Rückgang der Ölexporte aus Teheran führen würde.



Die Verhandlungen zwischen Republikanern und Demokraten in den USA über die Unterstützung der Ukraine seien in den letzten Monaten schwierig gewesen: Sie würden wahrscheinlich noch schwieriger, sollte die US-Regierung zwischen der Unterstützung Israels und der Ukraine "abwägen" müssen.



Glücklicherweise habe man diese Eskalationsstufe noch nicht erreicht. Allerdings sollte man sich immer vor Augen halten, dass ein Krieg von Natur aus "inflationär" sei und in den meisten Fällen zu höheren Rohstoffpreisen führe. Die Ereignisse vom Wochenende könnten daher die Aufgabe der Zentralbanken noch schwieriger machen. (10.10.2023/ac/a/m)







Frankfurt am Main (www.aktiencheck.de) - Wie sich der Konflikt zwischen Israel und Palästina entwickeln wird, ist heute äußerst ungewiss. Wir können zwar den Ausgang nicht vorhersagen, haben aber einige potenzielle Auswirkungen identifiziert, so François Rimeu, Senior Strategist, La Française AM.Die Lage sei brisant und ereigne sich in einer Welt, die bereits von zahlreichen Schieflagen betroffen sei: klimatische, migrationsbedingte, diplomatische Ungleichgewichte zwischen China und den USA, verbunden mit dem Konflikt zwischen Russland und der Ukraine usw. All diese Faktoren würden die Volatilität an den Finanzmärkten in den kommenden Monaten fördern.