Kurzprofil Moderna Inc.:



Moderna Inc. (ISIN: US60770K1079, WKN: A2N9D9, Ticker-Symbol: 0QF, NASDAQ-Symbol: MRNA) beschäftigt sich mit transformativen Medikamenten auf der Basis von Boten-Ribonukleinsäure (mRNA). Sie hat eine Plattform geschaffen, um die zugrunde liegenden pharmazeutischen Eigenschaften der mRNA-Medikamente zu verbessern. Die Plattform besteht aus drei Bereichen: mRNA-Technologien, Verabreichungstechnologien und Herstellungsprozesse. Sie verfolgt die mRNA-Wissenschaft, um die unerwünschte Aktivierung des Immunsystems durch mRNA zu minimieren und die Wirksamkeit der mRNA in den Zielzellen zu maximieren.



Ihre Programme zur Entwicklung von Therapeutika und Impfstoffen umfassen Infektionskrankheiten, Onkologie, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und seltene genetische Krankheiten. Sie hat sechs Modalitäten geschaffen: prophylaktische Impfstoffe, Krebsimpfstoffe, intratumorale Immuno-Onkologie, lokalisierte regenerative Therapeutika, systemische sezernierte Therapeutika und systemische intrazelluläre Therapeutik. (18.01.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Moderna-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Moderna Inc. (ISIN: US60770K1079, WKN: A2N9D9, Ticker-Symbol: 0QF, NASDAQ-Symbol: MRNA) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Das US-amerikanische Unternehmen Moderna wolle noch in der ersten Jahreshälfte eine Zulassung für einen RSV-Impfstoff für Erwachsene ab 60 Jahren beantragen. Der Impfstoff mit dem Namen "mRNA-1345" habe "vielversprechende Ergebnisse" in der für eine Zulassung nötigen Phase-3-Studie gezeigt, habe das Unternehmen am späten Dienstagabend mitgeteilt.Das Respiratorische Synzytialvirus (RSV) verursache eine Atemwegserkrankung. Zu den Risikopatienten zähle das Robert Koch-Institut zum Beispiel Frühgeborene und Kinder mit Lungen-Vorerkrankungen sowie Menschen mit Immunschwäche oder unterdrücktem Immunsystem."Wir fanden heraus, dass die Verwendung des Impfstoffs das Risiko einer bestätigten schweren RSV-Erkrankung um knapp 84 Prozent reduziert", habe Paul Burton, Leiter der Medizin bei Moderna, der Deutschen Presse-Agentur gesagt. Untersucht worden sei dabei die Wirksamkeit des Impfstoffes gegen RSV-bedingte Erkrankungen der unteren Atemwege mit zwei oder mehr Symptomen. Das Sicherheitsprofil sei ebenfalls sehr gut gewesen. An der Studie hätten laut Unternehmen etwa 37.000 Menschen ab 60 Jahren aus 22 Ländern teilgenommen.Die sogenannte Boten-RNA (messenger ribonucleic acid, mRNA) sei durch ihren Einsatz in den Corona-Impfstoffen einer breiten Öffentlichkeit bekannt geworden. Die mRNA in Impfstoffen liefere einen Teil der Erbinformation des Virus in die menschlichen Zellen. Sie würden mit diesen Informationen ein Protein des Erregers produzieren, gegen das der Körper dann Abwehrreaktionen entwickele. Bei späterem Kontakt mit dem Erreger erkenne das Immunsystem das Protein wieder und könne das Virus schneller und gezielter bekämpfen."In diesem Impfstoff kapseln wir diese Boten-RNA in dasselbe Lipid ein, das wir auch für den Covid-Impfstoff verwenden, der weltweit bei Hunderten Millionen Menschen eingesetzt wird", habe Burton gesagt. WKN A2PSR2 ). Aber auch bei BioNTech solle es demnächst wichtige Daten geben. Hier stünden zunächst finale Ergebnisse zum Grippeimpfstoff im Fokus, bevor im weiteren Jahresverlauf auch zu Onkologieprojekten Resultate anstünden. "Der Aktionär" erwarte sich hier noch einiges.Anleger bleiben bei beiden Werten investiert, favorisiert aber mittelfristig weiter BioNTech, so Marion Schlegel von "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 18.01.2023)(Mit Material von dpa-AFX)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BioNTech.