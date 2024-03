NASDAQ-Aktienkurs Moderna-Aktie:

112,00 USD +8,71% (11.03.2024, 17:04)



ISIN Moderna-Aktie:

US60770K1079



WKN Moderna-Aktie:

A2N9D9



Ticker-Symbol Moderna-Aktie:

0QF



NASDAQ-Symbol Moderna-Aktie:

MRNA



Kurzprofil Moderna Inc.:



Moderna Inc. (ISIN: US60770K1079, WKN: A2N9D9, Ticker-Symbol: 0QF, NASDAQ-Symbol: MRNA) beschäftigt sich mit transformativen Medikamenten auf der Basis von Boten-Ribonukleinsäure (mRNA). Sie hat eine Plattform geschaffen, um die zugrunde liegenden pharmazeutischen Eigenschaften der mRNA-Medikamente zu verbessern. Die Plattform besteht aus drei Bereichen: mRNA-Technologien, Verabreichungstechnologien und Herstellungsprozesse. Sie verfolgt die mRNA-Wissenschaft, um die unerwünschte Aktivierung des Immunsystems durch mRNA zu minimieren und die Wirksamkeit der mRNA in den Zielzellen zu maximieren.



Ihre Programme zur Entwicklung von Therapeutika und Impfstoffen umfassen Infektionskrankheiten, Onkologie, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und seltene genetische Krankheiten. Sie hat sechs Modalitäten geschaffen: prophylaktische Impfstoffe, Krebsimpfstoffe, intratumorale Immuno-Onkologie, lokalisierte regenerative Therapeutika, systemische sezernierte Therapeutika und systemische intrazelluläre Therapeutik. (11.03.2024/ac/a/n)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Moderna steigt 9% bei Impfstoffversuchen - AktiennewsModerna (ISIN: US60770K1079, WKN: A2N9D9, Ticker-Symbol: 0QF, NASDAQ-Symbol: MRNA) ist heute das Unternehmen mit der besten Performance im S&P 500-Index und legte bei Redaktionsschluss rund 9% zu, so die Experten von XTB.Die Zuwächse seien durch die Ankündigung auf der Website für Regierungsstudien ausgelöst worden, dass das Unternehmen eine Mid-Stage-Studie des experimentellen Krebsimpfstoffs bei Patienten mit Plattenepithelkarzinomen der Haut beginnen werde. Die Studie zur Erprobung des Impfstoffs werde in Zusammenarbeit mit Merck & Co durchgeführt. Die Ergebnisse einer Studie zu einem anderen Impfstoff von Moderna-Merck hätten im Dezember 2023 gezeigt, dass das Risiko eines schweren Wiederauftretens von Hautkrebs für drei Jahre reduziert werde.Ein Blick auf das Tageschart von Moderna (MRNA.US) zeige, dass die Aktie heute stark gestiegen sei und den höchsten Stand seit dem 8. Januar 2024 erreicht habe. Der Aktienkurs nähere sich einer Widerstandszone im Bereich von 116 USD, die mit vorherigen lokalen Höchstständen markiert sei. Ein Durchbruch über diese Zone würde den Weg zur nächsten wichtigen Widerstandszone öffnen, die im Bereich von 128,50 USD zu finden sei. (News vom 11.03.2024)Börsenplätze Moderna-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Moderna-Aktie:102,56 EUR +8,85% (11.03.2024, 17:18)