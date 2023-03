Hinweis auf Interessenkonflikte: Aktien von BioNTech befinden sich im AKTIONÄR-Depot.



Kurzprofil Moderna Inc.:



Moderna Inc. (ISIN: US60770K1079, WKN: A2N9D9, Ticker-Symbol: 0QF, NASDAQ-Symbol: MRNA) beschäftigt sich mit transformativen Medikamenten auf der Basis von Boten-Ribonukleinsäure (mRNA). Sie hat eine Plattform geschaffen, um die zugrunde liegenden pharmazeutischen Eigenschaften der mRNA-Medikamente zu verbessern. Die Plattform besteht aus drei Bereichen: mRNA-Technologien, Verabreichungstechnologien und Herstellungsprozesse. Sie verfolgt die mRNA-Wissenschaft, um die unerwünschte Aktivierung des Immunsystems durch mRNA zu minimieren und die Wirksamkeit der mRNA in den Zielzellen zu maximieren.



Ihre Programme zur Entwicklung von Therapeutika und Impfstoffen umfassen Infektionskrankheiten, Onkologie, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und seltene genetische Krankheiten. Sie hat sechs Modalitäten geschaffen: prophylaktische Impfstoffe, Krebsimpfstoffe, intratumorale Immuno-Onkologie, lokalisierte regenerative Therapeutika, systemische sezernierte Therapeutika und systemische intrazelluläre Therapeutik. (03.03.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Moderna-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Moderna Inc. (ISIN: US60770K1079, WKN: A2N9D9, Ticker-Symbol: 0QF, NASDAQ-Symbol: MRNA) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die kanadische Bank RBC habe Moderna mit "outperform" und einem Kursziel von 200 US-Dollar in die Bewertung aufgenommen. Beim aktuellen Kurs entspreche dies einem Potenzial von rund 45 Prozent für die Aktie. RBC habe vor allem die starken Studiendaten im Bereich Melanom hervorgehoben. Auch BioNTech ( ISIN US09075V1026 WKN A2PSR2 ) forsche auf diesem Gebiet.Der im Zuge der abgeflauten Covid-Pandemie deutlich sinkende Umsatz von Moderna und andere Einflussfaktoren seien auf dem aktuellen Bewertungsniveau gut abgebildet, habe Analyst Luca Issi in einer am Donnerstag vorliegenden Studie geschrieben. Er glaube an einen Erfolg des in der Entwicklung befindlichen Krebsimpfstoffs angesichts beeindruckender Melanomsignale, die sich auf andere Krebsarten übertragen lassen könnten.Hautkrebs sei die am häufigsten diagnostizierte Krebserkrankungen weltweit. Die World Health Organisation (WHO) schätze, dass es jedes Jahr weltweit rund 180.000 Fälle von Malignen Melanomen, auch bekannt als schwarzer Hautkrebs, und zwischen zwei bis drei Millionen Fällen von nicht-melanozytären, auch als helle Hautkrebsarten bekannt, gebe.In Deutschland würden laut dem Robert Koch-Institut und der Gesellschaft der epidemiologischen Krebsregister pro Jahr etwa 15.000 Menschen an einem invasiven Malignen Melanom erkranken. Zusammen mit den nicht invasiven (in situ) Melanomen liege die Gesamtzahl der Neuerkrankungen pro Jahr bei etwa 22.000.Auch BioNTech habe im Bereich Melanom wichtige Studien laufen. Anders als Moderna, das das Medikament an Patienten teste, die bereits operiert worden seien, ziele BioNTechs Test auf Erstbehandlung und auf Patienten, deren Tumore bereits gestreut hätten. Ein Melanom zu behandeln, nachdem es sich ausgebreitet habe, "ist eine viel höhere Hürde", so BioNTech-CEO, Ugur Sahin.Das Papier ist derzeit eine Halteposition, so Marion Schlegel von "Der Aktionär" zur Moderna-Aktie in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 03.03.2023)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BioNTech.Die Autorin hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BioNTech.