Tradegate-Aktienkurs Moderna-Aktie:

186,76 EUR +2,40% (19.12.2022, 14:45)



NASDAQ-Aktienkurs Moderna-Aktie:

193,29 USD -6,74% (16.12.2022, 22:00)



ISIN Moderna-Aktie:

US60770K1079



WKN Moderna-Aktie:

A2N9D9



Ticker-Symbol Moderna-Aktie:

0QF



NASDAQ-Symbol Moderna-Aktie:

MRNA



Kurzprofil Moderna Inc.:



Moderna Inc. (ISIN: US60770K1079, WKN: A2N9D9, Ticker-Symbol: 0QF, NASDAQ-Symbol: MRNA) beschäftigt sich mit transformativen Medikamenten auf der Basis von Boten-Ribonukleinsäure (mRNA). Sie hat eine Plattform geschaffen, um die zugrunde liegenden pharmazeutischen Eigenschaften der mRNA-Medikamente zu verbessern. Die Plattform besteht aus drei Bereichen: mRNA-Technologien, Verabreichungstechnologien und Herstellungsprozesse. Sie verfolgt die mRNA-Wissenschaft, um die unerwünschte Aktivierung des Immunsystems durch mRNA zu minimieren und die Wirksamkeit der mRNA in den Zielzellen zu maximieren.



Ihre Programme zur Entwicklung von Therapeutika und Impfstoffen umfassen Infektionskrankheiten, Onkologie, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und seltene genetische Krankheiten. Sie hat sechs Modalitäten geschaffen: prophylaktische Impfstoffe, Krebsimpfstoffe, intratumorale Immuno-Onkologie, lokalisierte regenerative Therapeutika, systemische sezernierte Therapeutika und systemische intrazelluläre Therapeutik. (19.12.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Moderna-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Moderna Inc. (ISIN: US60770K1079, WKN: A2N9D9, Ticker-Symbol: 0QF, NASDAQ-Symbol: MRNA) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Zum Start in die neue Handelswoche verzeichne die Aktie der Biotechnologie-Gesellschaft Moderna erneut klare Zugewinne. Rückenwind verleihe eine frische Kaufempfehlung vonseiten der Investmentbank Jefferies, Experte Michael Yee korrigiere zudem das Kursziel für den spekulativen Titel deutlich nach oben.Yee stufe die Moderna-Aktie von "hold" auf "buy" nach oben und sehe den Wert nun erst bei 275 Dollar fair bewertet (vorher: 170 Dollar). Das entspreche einem möglichen Upside-Potenzial von gut 40 Prozent ausgehend vom aktuellen Kursniveau.Laut Yee sei der Covid-19-Impfstoff nicht mehr das Hauptthema der Aktie, zitiere Benzinga. Er gehe davon aus, dass die Aktie von Moderna im Jahr 2023 steigen werde. Die Phase-3-Daten für den RSV-Impfstoff würden wahrscheinlich positiv ausfallen, so Yee. Dies werde wiederum die Grundlage für Kombinationsimpfstoffe mit zwei bis drei Antigenen schaffen, die sich alle in der Phase 2 befänden und die Daten ebenfalls für 2023 erwartet würden.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Moderna-Aktie: