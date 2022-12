Börsenplätze Moderna-Aktie:



Moderna Inc. (ISIN: US60770K1079, WKN: A2N9D9, Ticker-Symbol: 0QF, NASDAQ-Symbol: MRNA) beschäftigt sich mit transformativen Medikamenten auf der Basis von Boten-Ribonukleinsäure (mRNA). Sie hat eine Plattform geschaffen, um die zugrunde liegenden pharmazeutischen Eigenschaften der mRNA-Medikamente zu verbessern. Die Plattform besteht aus drei Bereichen: mRNA-Technologien, Verabreichungstechnologien und Herstellungsprozesse. Sie verfolgt die mRNA-Wissenschaft, um die unerwünschte Aktivierung des Immunsystems durch mRNA zu minimieren und die Wirksamkeit der mRNA in den Zielzellen zu maximieren.



Ihre Programme zur Entwicklung von Therapeutika und Impfstoffen umfassen Infektionskrankheiten, Onkologie, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und seltene genetische Krankheiten. Sie hat sechs Modalitäten geschaffen: prophylaktische Impfstoffe, Krebsimpfstoffe, intratumorale Immuno-Onkologie, lokalisierte regenerative Therapeutika, systemische sezernierte Therapeutika und systemische intrazelluläre Therapeutik. (13.12.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Moderna-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Laut Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" bleibt die Aktie von Moderna Inc. (ISIN: US60770K1079, WKN: A2N9D9, Ticker-Symbol: 0QF, NASDAQ-Symbol: MRNA) bei Schwäche kaufenswert.Moderna und Merck & Co hätten wichtige Daten zum personalisierten Krebsimpfstoff mRNA-4157/V940 in Kombination mit Keytruda vorgelegt. Der primäre Endpunkt sei laut Unternehmensangaben in der Phase-2b-Studie mit dem Namen KEYNOTE-942 erreicht worden. Sowohl die Aktie von Moderna als auch Merck & Co würden deutliche Kursgewinne im vorbörslichen US-Handel verzeichnen.Demnach habe der Moderna-Hoffnungsträger in Kombination mit dem Immuntherapeutikum Keytruda eine "statistisch signifikante und klinisch bedeutsame Verringerung von Risiko für Wiederauftreten der Erkrankung oder Tod im Vergleich zu KEYTRUDA-Monotherapie bei Melanompatienten im Stadium III/IV mit hohem Risiko für Wiederauftreten nach vollständiger Resektion" gezeigt. Die Verringerung des Risikos würden die Unternehmen auf 44 Prozent beziffern.Die Ergebnisse seien der erste Wirksamkeitsnachweis für eine mRNA-Krebstherapie in einer randomisierten klinischen Studie. "mRNA hat sich für Covid-19 als revolutionär erwiesen und nun haben wir zum allerersten Mal das Potenzial von mRNA nachgewiesen, die Ergebnisse einer randomisierten klinischen Studie bei Melanomen zu beeinflussen", so Moderna-CEO, Stéphane Bancel, zu den Ergebnissen.Moderna und der Pharma-Partner Merck & Co möchten sich nun mit den Behörden abstimmen und im kommenden Jahr eine Phase-3-Studie bei Melanomen initiieren. Darüber hinaus sei die Ausweitung auf weitere Tumorarten geplant.Die Aktie des mRNA-Spezialisten bleibt bei Schwäche kaufenswert, das Papier des Pharma-Partners derzeit nur eine Halteposition, so Michel Doepke von "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 13.12.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link