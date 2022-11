NASDAQ-Aktienkurs Moderna-Aktie:

183,90 USD -0,73% (17.11.2022, 22:00)



ISIN Moderna-Aktie:

US60770K1079



WKN Moderna-Aktie:

A2N9D9



Ticker-Symbol Moderna-Aktie:

0QF



NASDAQ-Symbol Moderna-Aktie:

MRNA



Kurzprofil Moderna Inc.:



Moderna Inc. (ISIN: US60770K1079, WKN: A2N9D9, Ticker-Symbol: 0QF, NASDAQ-Symbol: MRNA) beschäftigt sich mit transformativen Medikamenten auf der Basis von Boten-Ribonukleinsäure (mRNA). Sie hat eine Plattform geschaffen, um die zugrunde liegenden pharmazeutischen Eigenschaften der mRNA-Medikamente zu verbessern. Die Plattform besteht aus drei Bereichen: mRNA-Technologien, Verabreichungstechnologien und Herstellungsprozesse. Sie verfolgt die mRNA-Wissenschaft, um die unerwünschte Aktivierung des Immunsystems durch mRNA zu minimieren und die Wirksamkeit der mRNA in den Zielzellen zu maximieren.



Ihre Programme zur Entwicklung von Therapeutika und Impfstoffen umfassen Infektionskrankheiten, Onkologie, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und seltene genetische Krankheiten. Sie hat sechs Modalitäten geschaffen: prophylaktische Impfstoffe, Krebsimpfstoffe, intratumorale Immuno-Onkologie, lokalisierte regenerative Therapeutika, systemische sezernierte Therapeutika und systemische intrazelluläre Therapeutik. (18.11.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Moderna-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Moderna Inc. (ISIN: US60770K1079, WKN: A2N9D9, Ticker-Symbol: 0QF, NASDAQ-Symbol: MRNA) charttechnisch unter die Lupe.Die klassische Entscheidungssituation, welche die Analysten am 27. September bzw. am 9. November im "HSBC Daily Trading" bei der Moderna-Aktie diskutiert hätten, löse sich aktuell möglicherweise positiv auf. Der Spurt über das Widerstandsbündel aus dem seit 14 Monaten bestehenden Abwärtstrend (akt. bei 140,91 USD) und der 38-Wochen-Linie (akt. bei 148,90 USD) habe sich dabei als der erwartete Katalysator erwiesen. Aktuell teste das Papier die Hochpunkte vom März und August bei 188,00 USD bzw. 197,44 USD - und damit liege eine Entscheidungssituation 2.0 vor! Gelinge der Sprung über die angeführten Hürden, dann werde aus der zuletzt mehrfach beschriebenen Tradingrange zwischen knapp 120 USD und gut 190 USD zu einer abgeschlossenen Bodenbildung.Rückenwind komme derzeit von diversen Indikatoren. So sind z.B. MACD und Relative Stärke (Levy) freundlich zu interpretieren. Beide Trendfolger hätten zuvor zudem positive Divergenzen ausgeprägt. Aus der Höhe der möglichen Trendwendeformation ergebe sich im Ausbruchsfall ein Anschlusspotenzial von gut 70 USD. Das oben genannte Märzhoch bietet sich dann als engmaschige Absicherung an, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt. (Analyse vom 18.11.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Moderna-Aktie:175,76 EUR -0,95% (18.11.2022, 09:19)