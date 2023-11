NASDAQ-Aktienkurs Moderna-Aktie:

77,53 USD +8,84% (03.11.2023, 21:00)



ISIN Moderna-Aktie:

US60770K1079



WKN Moderna-Aktie:

A2N9D9



Ticker-Symbol Moderna-Aktie:

0QF



NASDAQ-Symbol Moderna-Aktie:

MRNA



Kurzprofil Moderna Inc.:



Moderna Inc. (ISIN: US60770K1079, WKN: A2N9D9, Ticker-Symbol: 0QF, NASDAQ-Symbol: MRNA) beschäftigt sich mit transformativen Medikamenten auf der Basis von Boten-Ribonukleinsäure (mRNA). Sie hat eine Plattform geschaffen, um die zugrunde liegenden pharmazeutischen Eigenschaften der mRNA-Medikamente zu verbessern. Die Plattform besteht aus drei Bereichen: mRNA-Technologien, Verabreichungstechnologien und Herstellungsprozesse. Sie verfolgt die mRNA-Wissenschaft, um die unerwünschte Aktivierung des Immunsystems durch mRNA zu minimieren und die Wirksamkeit der mRNA in den Zielzellen zu maximieren.



Ihre Programme zur Entwicklung von Therapeutika und Impfstoffen umfassen Infektionskrankheiten, Onkologie, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und seltene genetische Krankheiten. Sie hat sechs Modalitäten geschaffen: prophylaktische Impfstoffe, Krebsimpfstoffe, intratumorale Immuno-Onkologie, lokalisierte regenerative Therapeutika, systemische sezernierte Therapeutika und systemische intrazelluläre Therapeutik. (06.11.2023/ac/a/n)



Moderna habe einen bescheidenen Anstieg im 3. Quartal gemeldet, aber gleichzeitig einen niedrigeren Umsatz für 2024 angegeben, so Barclays in einer Research Note am Freitag. Es werde erwartet, dass der Umsatz 2025 nach der Einführung von Grippe- und Kombinationsimpfstoffen steige und 2026 die Gewinnschwelle erreiche.Der Gegenwind spiegele sich bereits in der Aktie wider, und Barclays bleibe konstruktiv in Bezug auf das langfristige Wachstumspotenzial, das vor allem von den Geschäftsbereichen Atemwegserkrankungen und Krebs getrieben werde.Die Analysten von Barclays bestätigen das Rating "overweight" für die Aktie von Moderna. Das Kursziel werde von 210 auf 168 USD gesenkt. (Analyse vom 03.11.2023)