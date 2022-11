ISIN Moderna-Aktie:

US60770K1079



WKN Moderna-Aktie:
A2N9D9

A2N9D9



Ticker-Symbol Moderna-Aktie:
0QF

0QF



NASDAQ-Symbol Moderna-Aktie:
MRNA

MRNA



Kurzprofil Moderna Inc.:



Moderna Inc. (ISIN: US60770K1079, WKN: A2N9D9, Ticker-Symbol: 0QF, NASDAQ-Symbol: MRNA) beschäftigt sich mit transformativen Medikamenten auf der Basis von Boten-Ribonukleinsäure (mRNA). Sie hat eine Plattform geschaffen, um die zugrunde liegenden pharmazeutischen Eigenschaften der mRNA-Medikamente zu verbessern. Die Plattform besteht aus drei Bereichen: mRNA-Technologien, Verabreichungstechnologien und Herstellungsprozesse. Sie verfolgt die mRNA-Wissenschaft, um die unerwünschte Aktivierung des Immunsystems durch mRNA zu minimieren und die Wirksamkeit der mRNA in den Zielzellen zu maximieren.



Ihre Programme zur Entwicklung von Therapeutika und Impfstoffen umfassen Infektionskrankheiten, Onkologie, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und seltene genetische Krankheiten. Sie hat sechs Modalitäten geschaffen: prophylaktische Impfstoffe, Krebsimpfstoffe, intratumorale Immuno-Onkologie, lokalisierte regenerative Therapeutika, systemische sezernierte Therapeutika und systemische intrazelluläre Therapeutik. (09.11.2022/ac/a/n)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Moderna-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Moderna Inc. (ISIN: US60770K1079, WKN: A2N9D9, Ticker-Symbol: 0QF, NASDAQ-Symbol: MRNA) charttechnisch unter die Lupe."Solche Kursverläufe lieben technischmotivierte Anleger", hätten sie Ende September in Bezug auf die Moderna-Aktie getitelt. Hintergrund sei damals gewesen, dass der Titel auf eine klassische Entscheidungssituation zugesteuert sei. Finde gerade der entscheidende Ausbruch statt? Zur Erinnerung: Die letzten Monate sei der Titel zwischen gut 190 USD auf der Ober- und knapp 120 USD auf der Unterseite seitwärts gependelt. Von der durch die beschriebenen Tiefs definierten Nackenzone einer drohenden Schulter-Kopf-Schulter-Formation habe sich das Papier mittlerweile wieder erholen können. Vielmehr sei zuletzt der Spurt über die entscheidenden Hürden aus dem seit 14 Monaten bestehenden Abwärtstrend (akt. bei 143,70 USD) sowie der 38-Wochen-Linie (akt. Bei 147,85 USD) gelungen. Der erfolgreiche Ausbruch negiere die Gefahr einer längerfristigen oberen Umkehr und lege stattdessen den Grundstein für einen Anlauf auf die obere Begrenzung der eingangs beschriebenen Tradingrange. Oberhalb der Marke von 190 USD könnten Anleger dann sogar von einer abgeschlossenen Bodenbildung ausgehen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 09.11.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Moderna-Aktie:162,86 EUR -0,37% (09.11.2022, 08:58)NASDAQ-Aktienkurs Moderna-Aktie:164,61 USD +0,35% (08.11.2022, 22:00)