ISIN Moderna-Aktie:

US60770K1079



WKN Moderna-Aktie:

A2N9D9



Ticker-Symbol Moderna-Aktie:

0QF



NASDAQ-Symbol Moderna-Aktie:

MRNA



Kurzprofil Moderna Inc.:



Moderna Inc. (ISIN: US60770K1079, WKN: A2N9D9, Ticker-Symbol: 0QF, NASDAQ-Symbol: MRNA) beschäftigt sich mit transformativen Medikamenten auf der Basis von Boten-Ribonukleinsäure (mRNA). Sie hat eine Plattform geschaffen, um die zugrunde liegenden pharmazeutischen Eigenschaften der mRNA-Medikamente zu verbessern. Die Plattform besteht aus drei Bereichen: mRNA-Technologien, Verabreichungstechnologien und Herstellungsprozesse. Sie verfolgt die mRNA-Wissenschaft, um die unerwünschte Aktivierung des Immunsystems durch mRNA zu minimieren und die Wirksamkeit der mRNA in den Zielzellen zu maximieren.



Ihre Programme zur Entwicklung von Therapeutika und Impfstoffen umfassen Infektionskrankheiten, Onkologie, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und seltene genetische Krankheiten. Sie hat sechs Modalitäten geschaffen: prophylaktische Impfstoffe, Krebsimpfstoffe, intratumorale Immuno-Onkologie, lokalisierte regenerative Therapeutika, systemische sezernierte Therapeutika und systemische intrazelluläre Therapeutik. (09.08.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Moderna-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Moderna Inc. (ISIN: US60770K1079, WKN: A2N9D9, Ticker-Symbol: 0QF, NASDAQ-Symbol: MRNA) charttechnisch unter die Lupe.Aufgrund diverser positiver Indikatordivergenzen, einem neuen MACD-Kaufsignal, verschiedener Candlestickumkehrmuster und vor allem des erfolgreichen Tests der Haltezone bei 125/115 USD hätten sie Anfang Juli bei der Moderna-Aktie Erholungschancen in Aussicht gestellt. Und tatsächlich: Aus den beschriebenen Pro-Argumenten habe der Titel Kapital schlagen und in den letzten Wochen deutlich zulegen können. Möglicherweise stehe das Papier sogar vor dem ganz großen charttechnischen Befreiungsschlag. Gemeint sei ein Spurt über die Widerstandszone aus der 38-Wochen-Linie (akt. bei 177,16 USD), dem seit einem Jahr bestehenden Korrekturtrend (akt. bei 185,56 USD) sowie dem März-Hoch bei 188,00 USD. Ein Sprung über diese Schlüsselhürden würde die Bodenbildung seit Ende Januar abschließen und ein kalkulatorisches Anschlusspotenzial von rund 70 USD eröffnen. Auf dem Weg zum Ausschöpfen dieses Kurspotenzials definiere das Tief vom November vergangenen Jahres bei 210,96 USD ein wichtiges Etappenziel. Im Ausbruchsfall sei dagegen die o. g. Glättungslinie als engmaschige Absicherung prädestiniert, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 09.06.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Moderna-Aktie:176,56 EUR -1,69% (09.08.2022, 09:23)NASDAQ-Aktienkurs Moderna-Aktie:182,94 USD -2,09% (08.08.2022, 22:00)