ISIN Moderna-Aktie:

US60770K1079



WKN Moderna-Aktie:

A2N9D9



Ticker-Symbol Moderna-Aktie:

0QF



NASDAQ-Symbol Moderna-Aktie:

MRNA



Kurzprofil Moderna Inc.:



Moderna Inc. (ISIN: US60770K1079, WKN: A2N9D9, Ticker-Symbol: 0QF, NASDAQ-Symbol: MRNA) beschäftigt sich mit transformativen Medikamenten auf der Basis von Boten-Ribonukleinsäure (mRNA). Sie hat eine Plattform geschaffen, um die zugrunde liegenden pharmazeutischen Eigenschaften der mRNA-Medikamente zu verbessern. Die Plattform besteht aus drei Bereichen: mRNA-Technologien, Verabreichungstechnologien und Herstellungsprozesse. Sie verfolgt die mRNA-Wissenschaft, um die unerwünschte Aktivierung des Immunsystems durch mRNA zu minimieren und die Wirksamkeit der mRNA in den Zielzellen zu maximieren.



Ihre Programme zur Entwicklung von Therapeutika und Impfstoffen umfassen Infektionskrankheiten, Onkologie, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und seltene genetische Krankheiten. Sie hat sechs Modalitäten geschaffen: prophylaktische Impfstoffe, Krebsimpfstoffe, intratumorale Immuno-Onkologie, lokalisierte regenerative Therapeutika, systemische sezernierte Therapeutika und systemische intrazelluläre Therapeutik. (05.07.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Moderna-Chartanalyse von von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Moderna Inc. (ISIN: US60770K1079, WKN: A2N9D9, Ticker-Symbol: 0QF, NASDAQ-Symbol: MRNA) charttechnisch unter die Lupe.Seit einem knappen Jahr befinde sich die Moderna-Aktie auf dem Rückzug. In diesem Zeitraum habe der Titel vom bisherigen Rekordhoch bei knapp 500 USD in der Spitze bis auf unter 116 USD korrigiert. Auf diesem Niveau stehe mit der 76,4%-Korrektur des Hausseimpulses von 2019 bis 2021 (128,19 USD) sowie den horizontalen Rückzugsmarken bei rund 120 USD ein interessanter Unterstützungsbereich zur Verfügung. Im Juni habe das Papier zur Bestätigung der beschriebenen Bastion auf dieser Basis ein "Hammer"-Umkehrmuster ausgeprägt. Im Wochenbereich dokumentiere zudem ein sog. "morning star" den laufenden Gezeitenwandel. Auch die positive Divergenz seitens der Relativen Stärke (Levy) sowie das frische MACD-Kaufsignal würden für einen Hoffnungsschimmer sorgen und auf eine Stabilisierung hoffen lassen. In der Summe würden sich für die Moderna-Aktie kurzfristige Erholungschancen ergeben. Für einen großen Befreiungsschlag sei allerdings ein Sprung über das März-Hoch bei 188,00 USD notwendig, der eine Bodenbildung abschließen würde. Als Absicherung auf der Unterseite sei dagegen das jüngste Jahrestief bei 115,61 USD - gleichbedeutend mit dem Low des o. g. "Hammer"-Musters - prädestiniert, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 05.07.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Moderna-Aktie:145,48 EUR +0,55% (05.07.2022, 08:50)NASDAQ-Aktienkurs Moderna-Aktie:149,95 USD +4,97% (01.07.2022, 22:00)