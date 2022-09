ISIN Moderna-Aktie:

US60770K1079



WKN Moderna-Aktie:

A2N9D9



Ticker-Symbol Moderna-Aktie:

0QF



NASDAQ-Symbol Moderna-Aktie:

MRNA



Kurzprofil Moderna Inc.:



Moderna Inc. (ISIN: US60770K1079, WKN: A2N9D9, Ticker-Symbol: 0QF, NASDAQ-Symbol: MRNA) beschäftigt sich mit transformativen Medikamenten auf der Basis von Boten-Ribonukleinsäure (mRNA). Sie hat eine Plattform geschaffen, um die zugrunde liegenden pharmazeutischen Eigenschaften der mRNA-Medikamente zu verbessern. Die Plattform besteht aus drei Bereichen: mRNA-Technologien, Verabreichungstechnologien und Herstellungsprozesse. Sie verfolgt die mRNA-Wissenschaft, um die unerwünschte Aktivierung des Immunsystems durch mRNA zu minimieren und die Wirksamkeit der mRNA in den Zielzellen zu maximieren.



Ihre Programme zur Entwicklung von Therapeutika und Impfstoffen umfassen Infektionskrankheiten, Onkologie, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und seltene genetische Krankheiten. Sie hat sechs Modalitäten geschaffen: prophylaktische Impfstoffe, Krebsimpfstoffe, intratumorale Immuno-Onkologie, lokalisierte regenerative Therapeutika, systemische sezernierte Therapeutika und systemische intrazelluläre Therapeutik. (27.09.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Moderna-Aktienanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Moderna-Aktie (ISIN: US60770K1079, WKN: A2N9D9, Ticker-Symbol: 0QF, NASDAQ-Symbol: MRNA) charttechnisch unter die Lupe.Solche Kursverläufe würden technisch motivierte Anleger lieben, denn die Moderna-Aktie steuere auf eine klassische Entscheidungssituation zu. Doch der Reihe nach: Die letzten Monate sei der Titel zwischen gut 190 USD auf der Ober- und knapp 120 USD auf der Unterseite seitwärts gependelt. Übergeordnet würden die beschriebenen Tiefs interessanterweise mit der Nackenzone einer drohenden Schulter-Kopf-Schulter-Formation zusammenfallen. Vor diesem Hintergrund würde ein neues Jahrestief unterhalb der Marke von 115,61 USD nicht nur die beschriebene Schiebezone nach unten auflösen, sondern auch eine obere Umkehr komplettieren. Bei einer negativen Weichenstellung müssten Investoren demnach wieder zweistellige Kursnotierungen einkalkulieren. Die Hochs vom Juli und Mai 2020 bei 95,21 USD bzw. 87,00 USD würden dabei die nächsten Rückzugsmarken definieren. Auf der Oberseite müsste dagegen zumindest die Kombination aus der 38-Wochen-Linie (akt. bei 151,59 USD) und dem gut 1-jährigen Abwärtstrend (akt. bei 161,70 USD) überwinden, um das charttechnische Gesamtbild zu verbessern, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 27.09.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Moderna-Aktie:125,00 EUR +0,40% (27.09.2022, 08:37)NASDAQ-Aktienkurs Moderna-Aktie:116,69 USD -3,19% (26.09.2022, 22:00)