Tradegate-Aktienkurs Moderna-Aktie:

97,47 EUR -9,33% (18.09.2023, 22:01)



NASDAQ-Aktienkurs Moderna-Aktie:

104,26 USD -9,01% (18.09.2023, 21:52)



ISIN Moderna-Aktie:

US60770K1079



WKN Moderna-Aktie:

A2N9D9



Ticker-Symbol Moderna-Aktie:

0QF



NASDAQ-Symbol Moderna-Aktie:

MRNA



Kurzprofil Moderna Inc.:



Moderna Inc. (ISIN: US60770K1079, WKN: A2N9D9, Ticker-Symbol: 0QF, NASDAQ-Symbol: MRNA) beschäftigt sich mit transformativen Medikamenten auf der Basis von Boten-Ribonukleinsäure (mRNA). Sie hat eine Plattform geschaffen, um die zugrunde liegenden pharmazeutischen Eigenschaften der mRNA-Medikamente zu verbessern. Die Plattform besteht aus drei Bereichen: mRNA-Technologien, Verabreichungstechnologien und Herstellungsprozesse. Sie verfolgt die mRNA-Wissenschaft, um die unerwünschte Aktivierung des Immunsystems durch mRNA zu minimieren und die Wirksamkeit der mRNA in den Zielzellen zu maximieren.



Ihre Programme zur Entwicklung von Therapeutika und Impfstoffen umfassen Infektionskrankheiten, Onkologie, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und seltene genetische Krankheiten. Sie hat sechs Modalitäten geschaffen: prophylaktische Impfstoffe, Krebsimpfstoffe, intratumorale Immuno-Onkologie, lokalisierte regenerative Therapeutika, systemische sezernierte Therapeutika und systemische intrazelluläre Therapeutik. (18.09.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Moderna-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Moderna Inc. (ISIN: US60770K1079, WKN: A2N9D9, Ticker-Symbol: 0QF, NASDAQ-Symbol: MRNA) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Aktie des Impfstoff-Produzenten Moderna sei heute Schlusslicht im breit gefassten S&P 500 . Denn Konkurrent Pfizer , der Impfstoffe von BioNTech ( ISIN US09075V1026 WKN A2PSR2 ) herstelle, habe heute seine Prognosen für die erwarteten Absätze der neuen Corona-Schutzimpfungen in den USA veröffentlicht.Pfizer gehe davon aus, dass sich 24 Prozent der US-Bevölkerung, denen die Einnahme der neu zugelassenen Covid-19-Impfungen empfohlen werde, letztlich auch damit impfen lassen würden. Das wäre ein leichter Anstieg der Inanspruchnahme gegenüber der vorherigen Runde der Auffrischungsimpfungen. Der Arzneimittelhersteller schalte nun Werbeanzeigen, um die Menschen zum Erhalt des Impfstoffs zu ermutigen, der auf die Untervariante XBB.1.5 abziele und im Handel erhältlich sei, habe David Denton, Finanzvorstand von Pfizer, auf einer Konferenz von JP Morgan Chase gesagt.Bis Mai hätten nur etwa 17 Prozent der berechtigten Amerikaner die vorherige bivalente Auffrischungsimpfung in Anspruch genommen, die im letzten Herbst veröffentlicht worden sei. Das Unternehmen verzeichne einen Anstieg des Einsatzes seines antiviralen Covid-Medikaments Paxlovid im Gleichschritt mit den Infektionsraten. Denton habe hinzugefügt, dass das Unternehmen seine von der Regierung gekauften Bestände abarbeiten müsse, bevor das Medikament kommerziell verkauft werden könne. "Der Abbau von Lagerbeständen wird notwendig sein, bevor wir weltweit auf den Markt kommen. Das hat zur Folge, dass die Umsatzentwicklung im Jahr 2023 deutlich gedämpft wird. Wenn wir aus dieser Phase herauskommen - 2023 ist ein Übergangsjahr - wird 2024 ein Jahr sein, das vom Zeitrahmen für die Kommerzialisierung weitaus typischer ist."Der Herbst stehe erst vor der Tür, daher lasse sich sicher nur grob abschätzen, wie viele Menschen eine Auffrischungsimpfung haben möchten. Allerdings ist die Aktie von Moderna keine laufende Empfehlung des "Aktionär", so Fabian Strebin von "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. Anders sehe es für die Papiere von BoNTech aus, Investierte bleiben dort an Bord. (Analyse vom 18.09.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Moderna-Aktie: