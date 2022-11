Die Autorin hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BioNTech.



Moderna Inc. (ISIN: US60770K1079, WKN: A2N9D9, Ticker-Symbol: 0QF, NASDAQ-Symbol: MRNA) beschäftigt sich mit transformativen Medikamenten auf der Basis von Boten-Ribonukleinsäure (mRNA). Sie hat eine Plattform geschaffen, um die zugrunde liegenden pharmazeutischen Eigenschaften der mRNA-Medikamente zu verbessern. Die Plattform besteht aus drei Bereichen: mRNA-Technologien, Verabreichungstechnologien und Herstellungsprozesse. Sie verfolgt die mRNA-Wissenschaft, um die unerwünschte Aktivierung des Immunsystems durch mRNA zu minimieren und die Wirksamkeit der mRNA in den Zielzellen zu maximieren.



Ihre Programme zur Entwicklung von Therapeutika und Impfstoffen umfassen Infektionskrankheiten, Onkologie, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und seltene genetische Krankheiten. Sie hat sechs Modalitäten geschaffen: prophylaktische Impfstoffe, Krebsimpfstoffe, intratumorale Immuno-Onkologie, lokalisierte regenerative Therapeutika, systemische sezernierte Therapeutika und systemische intrazelluläre Therapeutik. (14.11.2022/ac/a/n)



Moderna habe weitere klinische Studiendaten zu seinen Omikron-Auffrischungsimpfungen veröffentlicht. Die Daten aus der Phase-2/3-Studie mit über 500 Erwachsenen hätten untermauert, dass der BA.4/5-Booster zu signifikant höheren neutralisierenden Antikörpertitern gegen BA.4/BA.5 führe als eine Auffrischungsimpfung mit dem ursprünglichen Corona-Impfstoff Spikevax von Moderna.Moderna habe erklärt, dass sowohl der BA.4/5- als auch der BA.1-Booster des Unternehmens zudem "robuste" neutralisierende Titer gegen die Sublinie BQ.1.1 erzeugt hätten.Auch BioNTech habe vor Kurzem positive Daten zur Auffrischungsimpfung mit dem an die aktuell vorherrschenden Omikron-Sublinien BA.4/BA.5 angepassten Corona-Impfstoff liefern können. Die Daten aus einer laufenden klinischen Studie hätten einen Anstieg der neutralisierenden Antikörper gegen BA.4/BA.5 in der Altersgruppe der Über-55-Jährigen um das etwa Vierfache im Vergleich zu Personen gezeigt, die eine Auffrischung mit dem ursprünglichen Vakzin erhalten hätten, hätten BioNTech und der US-Partner Pfizer am Freitag mitgeteilt. Beide Messungen seien den Angaben zufolge einen Monat nach der Auffrischung ermittelt worden.Zudem habe BioNTech einen Zukauf melden können. Der Pharmakonzern Novartis habe in Singapur eine Fabrik an BioNTech verkauft. BioNTech wolle dort künftig mRNA-Impfstoffe produzieren und den Standort auch als regionales Hauptquartier nutzen, wie das Unternehmen mitgeteilt habe.Beiden Werten sei zuletzt der Sprung über die 200-Tage-Linie gelungen. Damit sind neue Kaufsignale generiert worden, so Marion Schlegel von "Der Aktionär" zur Moderna-Aktie. (Analyse vom 14.11.2022)(Mit Material von dpa-AFX)