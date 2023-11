NASDAQ-Aktienkurs Moderna-Aktie:

Kurzprofil Moderna Inc.:



Moderna Inc. (ISIN: US60770K1079, WKN: A2N9D9, Ticker-Symbol: 0QF, NASDAQ-Symbol: MRNA) beschäftigt sich mit transformativen Medikamenten auf der Basis von Boten-Ribonukleinsäure (mRNA). Sie hat eine Plattform geschaffen, um die zugrunde liegenden pharmazeutischen Eigenschaften der mRNA-Medikamente zu verbessern. Die Plattform besteht aus drei Bereichen: mRNA-Technologien, Verabreichungstechnologien und Herstellungsprozesse. Sie verfolgt die mRNA-Wissenschaft, um die unerwünschte Aktivierung des Immunsystems durch mRNA zu minimieren und die Wirksamkeit der mRNA in den Zielzellen zu maximieren.



Ihre Programme zur Entwicklung von Therapeutika und Impfstoffen umfassen Infektionskrankheiten, Onkologie, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und seltene genetische Krankheiten. Sie hat sechs Modalitäten geschaffen: prophylaktische Impfstoffe, Krebsimpfstoffe, intratumorale Immuno-Onkologie, lokalisierte regenerative Therapeutika, systemische sezernierte Therapeutika und systemische intrazelluläre Therapeutik. (06.11.2023/ac/a/n)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Moderna-Aktienanalyse von der UBS:Die Analysten der UBS stufen die Aktie von Moderna Inc. (ISIN: US60770K1079, WKN: A2N9D9, Ticker-Symbol: 0QF, NASDAQ-Symbol: MRNA) nach wie vor mit "buy" ein.Das Unternehmen habe seine COVID-Schätzungen deutlich gesenkt, um einen konservativen COVID-Ausblick widerzuspiegeln, halte die Aktie aber sowohl für COVID/RSV als auch für die langfristige Pipeline nach wie vor für unterbewertet, so die Analysten in einer Research-Note. UBS sei weiterhin der Ansicht, dass der übermäßige Fokus auf COVID dazu geführt habe, dass die mRNA-Pipeline von Moderna über COVID hinaus in den Aktien nur begrenzt berücksichtigt werde, und sehe weiterhin Potenzial im aufstrebenden Atemwegsimpfstoff-Portfolio.Die Analysten der UBS stufen die Aktie von Moderna weiterhin mit "buy" ein. Das Kursziel sei von 178 auf 143 USD reduziert worden. (Analyse vom 06.11.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link