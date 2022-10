Börsenplätze Moderna-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Moderna-Aktie:

139,50 EUR +12,17% (12.10.2022, 15:57)



NASDAQ-Aktienkurs Moderna-Aktie:

138,56 USD +14,78% (12.10.2022, 15:43)



ISIN Moderna-Aktie:

US60770K1079



WKN Moderna-Aktie:

A2N9D9



Ticker-Symbol Moderna-Aktie:

0QF



NASDAQ-Symbol Moderna-Aktie:

MRNA



Kurzprofil Moderna Inc.:



Moderna Inc. (ISIN: US60770K1079, WKN: A2N9D9, Ticker-Symbol: 0QF, NASDAQ-Symbol: MRNA) beschäftigt sich mit transformativen Medikamenten auf der Basis von Boten-Ribonukleinsäure (mRNA). Sie hat eine Plattform geschaffen, um die zugrunde liegenden pharmazeutischen Eigenschaften der mRNA-Medikamente zu verbessern. Die Plattform besteht aus drei Bereichen: mRNA-Technologien, Verabreichungstechnologien und Herstellungsprozesse. Sie verfolgt die mRNA-Wissenschaft, um die unerwünschte Aktivierung des Immunsystems durch mRNA zu minimieren und die Wirksamkeit der mRNA in den Zielzellen zu maximieren.



Ihre Programme zur Entwicklung von Therapeutika und Impfstoffen umfassen Infektionskrankheiten, Onkologie, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und seltene genetische Krankheiten. Sie hat sechs Modalitäten geschaffen: prophylaktische Impfstoffe, Krebsimpfstoffe, intratumorale Immuno-Onkologie, lokalisierte regenerative Therapeutika, systemische sezernierte Therapeutika und systemische intrazelluläre Therapeutik. (12.10.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Moderna-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Moderna Inc. (ISIN: US60770K1079, WKN: A2N9D9, Ticker-Symbol: 0QF, NASDAQ-Symbol: MRNA) unter die Lupe.Der Us-amerikanische mRNA-Spezialist habe sich vor dem Aufkommen der Corona-Krise dem Kampf gegen Krebs verschrieben. Mittlerweile würden sich einige aussichtsreiche Onkologie-Projekte in fortgeschrittenen Phasen befinden. Der Pharma-Riese Merck & Co gehe nun beim Programm mRNA-4157/V940 mit Moderna den nächsten Schritt.Merck & Co, auch außerhalb den USA und Kanada unter dem Namen MSD bekannt, habe die Option zur gemeinsamen Entwicklung und Vermarktung des angesprochenen personalisierten Krebsimpfstoffs ausgeübt. Der Krebsimpfstoff-Kandidat durchlaufe derzeit die klinische Entwicklung in Kombination mit dem Immuntherapeutikum Keytruda des Pharma-Riesen. Seit 2016 bestehe eine Kooperation in diesem Forschungsbereich zwischen Moderna und Merck & Co.Basierend auf den Vereinbarungen aus den Jahren 2016 und 2018 zahle Merck & Co 250 Mio. USD an den mRNA-Spezialisten. Moderna werde die Zahlung noch für das dritte Quartal 2022 berücksichtigen und entsprechend bilanzieren. Kosten und Gewinne würden geteilt.Die Moderna-Aktie profitiere vom Vertrauensbeweis des Pharma-Giganten und lege zweistellig zu. Der Biotech-Wert bleibe auf der Kaufliste des "Aktionärs", wenngleich das Anlegermagazin den mRNA-Rivalen BioNTech favorisiere. Auch bei Merck & Co handele es sich um eine laufende Empfehlung - halten, so Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 12.10.2022)Hinweis auf Interessenkonflikte:Hinweis auf Interessenkonflikte: Aktien von BioNTech befinden sich im AKTIONÄR-Depot.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link