Moderna Inc. (ISIN: US60770K1079, WKN: A2N9D9, Ticker-Symbol: 0QF, NASDAQ-Symbol: MRNA) beschäftigt sich mit transformativen Medikamenten auf der Basis von Boten-Ribonukleinsäure (mRNA). Sie hat eine Plattform geschaffen, um die zugrunde liegenden pharmazeutischen Eigenschaften der mRNA-Medikamente zu verbessern. Die Plattform besteht aus drei Bereichen: mRNA-Technologien, Verabreichungstechnologien und Herstellungsprozesse. Sie verfolgt die mRNA-Wissenschaft, um die unerwünschte Aktivierung des Immunsystems durch mRNA zu minimieren und die Wirksamkeit der mRNA in den Zielzellen zu maximieren.



Ihre Programme zur Entwicklung von Therapeutika und Impfstoffen umfassen Infektionskrankheiten, Onkologie, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und seltene genetische Krankheiten. Sie hat sechs Modalitäten geschaffen: prophylaktische Impfstoffe, Krebsimpfstoffe, intratumorale Immuno-Onkologie, lokalisierte regenerative Therapeutika, systemische sezernierte Therapeutika und systemische intrazelluläre Therapeutik. (04.05.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Moderna-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Moderna Inc. (ISIN: US60770K1079, WKN: A2N9D9, Ticker-Symbol: 0QF, NASDAQ-Symbol: MRNA) unter die Lupe.Starkes Quartal von Moderna - und ein gutes Omen für BioNTech ( ISIN US09075V1026 WKN A2PSR2 )? Moderna habe von Januar bis März 1,9 Mrd. Dollar erlöst und einen Gewinn von 79 Mio. Dollar verbucht. Das sei zwar in beiden Fällen ein deutlicher Rückgang im Vergleich zum Vorjahr gewesen, allerdings habe Moderna die Erwartungen der Analysten geschlagen.Die Experten hätten mit einem Verlust von 1,75 Dollar je Aktie bei einem Umsatz von 1,2 Mrd. Dollar gerechnet. Tatsächlich habe das Ergebnis je Aktie bei 0,19 Dollar gelegen.Für das Gesamtjahr sei Moderna bei seiner Prognose geblieben, wonach der Impfstoff gegen Covid, sein einziges marktfähiges Produkt, einen Umsatz von rund fünf Mrd. Dollar erzielen solle. Laut CEO Stéphane Bancel führe das Unternehmen Gespräche über neue Verträge mit Kunden in Europa, Japan und den USA, konkret mit Regierungsbehörden, Apotheken- und Krankenhausketten.Das Unternehmen werde weitere Auffrischungsimpfstoffe auf den Markt bringen, nachdem die US-Behörden im April zusätzliche Impfstoffe gegen die Omikron-Variante für Senioren und Menschen mit schwachem Immunsystem genehmigt hätten.Am kommenden Montag lege der andere berühmte Corona-Impfstoffhersteller, BioNTech, seine Quartalszahlen vor. Die von Bloomberg befragten Analysten würden einen Umsatzeinbruch um 80 Prozent auf 1,2 Mrd. Euro erwarten. Das EBITDA sähen sie bei 570 Mio. Euro nach fünf Mrd. Euro ein Jahr zuvor.Beim bereinigten Nettoertrag würden die Experten mit 240 Mio. Euro rechnen. 2022 habe BioNTech unterm Strich noch 3,7 Mrd. Euro verdient.Die Zahlen von Moderna und der optimistische Ausblick seien ein klares Zeichen, dass man mit dem Unternehmen weiter rechnen könne. Das Potenzial von mRNA sei enorm.Die Börse indes habe zuletzt das Interesse an Moderna und BioNTech verloren - bei Biotechunternehmen keine Seltenheit, wenn neue Projekte länger brauchen würden. So seien Moderna und BioNTech unter den Stoppkurs des AKTIONÄR gefallen. Die Aktien gehören nun auf die Watchlist, so Andreas Deutsch von "Der Aktionär". (Analyse vom 04.05.2023)