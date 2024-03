NASDAQ-Aktienkurs Moderna-Aktie:

108,70 USD -1,52% (26.03.2024, 15:51)



ISIN Moderna-Aktie:

US60770K1079



WKN Moderna-Aktie: A2N9D9

A2N9D9



Ticker-Symbol Moderna-Aktie: 0QF

0QF



NASDAQ-Symbol Moderna-Aktie: MRNA

MRNA



Kurzprofil Moderna Inc.:



Moderna Inc. (ISIN: US60770K1079, WKN: A2N9D9, Ticker-Symbol: 0QF, NASDAQ-Symbol: MRNA) beschäftigt sich mit transformativen Medikamenten auf der Basis von Boten-Ribonukleinsäure (mRNA). Sie hat eine Plattform geschaffen, um die zugrunde liegenden pharmazeutischen Eigenschaften der mRNA-Medikamente zu verbessern. Die Plattform besteht aus drei Bereichen: mRNA-Technologien, Verabreichungstechnologien und Herstellungsprozesse. Sie verfolgt die mRNA-Wissenschaft, um die unerwünschte Aktivierung des Immunsystems durch mRNA zu minimieren und die Wirksamkeit der mRNA in den Zielzellen zu maximieren.



Ihre Programme zur Entwicklung von Therapeutika und Impfstoffen umfassen Infektionskrankheiten, Onkologie, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und seltene genetische Krankheiten. Sie hat sechs Modalitäten geschaffen: prophylaktische Impfstoffe, Krebsimpfstoffe, intratumorale Immuno-Onkologie, lokalisierte regenerative Therapeutika, systemische sezernierte Therapeutika und systemische intrazelluläre Therapeutik. (26.03.2024/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Moderna-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Moderna Inc. (ISIN: US60770K1079, WKN: A2N9D9, Ticker-Symbol: 0QF, NASDAQ-Symbol: MRNA) unter die Lupe.Mit dem Abebben der Corona-Krise sei die Moderna-Aktie immer weiter gefallen. Seien im September 2021 teilweise noch gut 450 USD für ein Papier bezahlt worden, habe der Biotech-Wert im Jahr 2023 den tiefsten Stand bei 62,55 USD erreicht. Doch die Anzeichen würden sich verdichten, dass das seit dem Herbst gestartete Comeback an Dynamik gewinnen könne. Denn die Aktie von Moderna habe sich wieder einem Schlüsselwiderstand genähert. Gelinge es dem Titel, den Bereich um 115/116,00 USD endlich nachhaltig zu überwinden, könnte weiteres Kurspotenzial bis in die Zone um 140 USD freigesetzt werden.In der vergangenen Handelswoche sei die Moderna-Aktie hingegen noch spürbar ausgebremst worden. Der mRNA-Wettbewerber BioNTech habe enttäuschende Zahlen veröffentlicht und sein US-Pendant entsprechend mit nach unten gezogen. Den notwendigen Impuls, um die Widerstandszone von unten nach oben zu durchbrechen, könnte Moderna am Mittwoch selbst liefern. Mit positiven Neuigkeiten beim bevorstehenden Investor-Event "Vaccines and Business Updates" dürften die Amerikaner wieder bei den Anlegern punkten. Denn seit der Corona-Krise habe Moderna viele seiner Programme in den Bereichen Onkologie (z.B. mit dem Partner Merck & Co) und Infektionskrankheiten (u.a. beim RSV-Impfstoff des Unternehmens) weiter vorangebracht.Mit dem Abflauen der Corona-Krise sei Moderna etwas aus dem Rampenlicht verschwunden. Dennoch habe das Unternehmen seine Pipeline weiter spürbar vorangebracht. Mutige Anleger könnten auf positive Impulse vom bevorstehenden Investorenveranstaltung und einen Ausbruch über die beschriebene Widerstandszone setzen. Der Stopp könne vorerst noch bei 73 Euro belassen werden, so Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 26.03.2024)Börsenplätze Moderna-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Moderna-Aktie:100,00 EUR -2,10% (26.03.2024, 16:01)