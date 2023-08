Tradegate-Aktienkurs Moderna-Aktie:

Kurzprofil Moderna Inc.:



Moderna Inc. (ISIN: US60770K1079, WKN: A2N9D9, Ticker-Symbol: 0QF, NASDAQ-Symbol: MRNA) beschäftigt sich mit transformativen Medikamenten auf der Basis von Boten-Ribonukleinsäure (mRNA). Sie hat eine Plattform geschaffen, um die zugrunde liegenden pharmazeutischen Eigenschaften der mRNA-Medikamente zu verbessern. Die Plattform besteht aus drei Bereichen: mRNA-Technologien, Verabreichungstechnologien und Herstellungsprozesse. Sie verfolgt die mRNA-Wissenschaft, um die unerwünschte Aktivierung des Immunsystems durch mRNA zu minimieren und die Wirksamkeit der mRNA in den Zielzellen zu maximieren.



Ihre Programme zur Entwicklung von Therapeutika und Impfstoffen umfassen Infektionskrankheiten, Onkologie, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und seltene genetische Krankheiten. Sie hat sechs Modalitäten geschaffen: prophylaktische Impfstoffe, Krebsimpfstoffe, intratumorale Immuno-Onkologie, lokalisierte regenerative Therapeutika, systemische sezernierte Therapeutika und systemische intrazelluläre Therapeutik. (03.08.2023/ac/a/n)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Moderna-Aktienanalyse von Analyst Emmanuel Papadakis von der Deutschen Bank:Emmanuel Papadakis, Analyst der Deutschen Bank, stuft die Aktie von Moderna Inc. (ISIN: US60770K1079, WKN: A2N9D9, Ticker-Symbol: 0QF, NASDAQ-Symbol: MRNA) von "buy" auf "hold" zurück.Der Q2-Bericht von Moderna sei "erwartungsgemäß schwach", mit vernachlässigbaren Umsätzen wie prognostiziert und einem Nettoverlust von 1,4 Mrd. USD am oberen Ende der Erwartungen, so Emmanuel Papadakis in einer Research Note.Die Anhebung der Umsatzprognose hänge vollständig von der Einschätzung des US-Marktes in diesem Winter ab, "die weiterhin äußerst ungewiss sei" und erst in den Ergebnissen des vierten Quartals sichtbar werde, so der Analyst in einer Research-Note an die Investoren.Die vielleicht größte Sorge sei jedoch die Prognose für die Herstellungskosten, die deutlich auf 3,5 bis 4 Mrd. USD angehoben worden sei, was eine Bruttomarge von wahrscheinlich weniger als 50% gegenüber der früheren Prognose für die Selbstkosten von 35% bis 40% des Umsatzes bedeute, so die Deutsche Bank. Die Bilanz von Moderna brenne schneller ab als erwartet, während die Visibilität der Einnahmen gering sei.