Tradegate-Aktienkurs Moderna-Aktie:

86,48 EUR +6,79% (22.02.2024, 15:45)



NASDAQ-Aktienkurs Moderna-Aktie:

94,35 USD +7,72% (22.02.2024, 15:31)



ISIN Moderna-Aktie:

US60770K1079



WKN Moderna-Aktie:

A2N9D9



Ticker-Symbol Moderna-Aktie:

0QF



NASDAQ-Symbol Moderna-Aktie:

MRNA



Kurzprofil Moderna Inc.:



Moderna Inc. (ISIN: US60770K1079, WKN: A2N9D9, Ticker-Symbol: 0QF, NASDAQ-Symbol: MRNA) beschäftigt sich mit transformativen Medikamenten auf der Basis von Boten-Ribonukleinsäure (mRNA). Sie hat eine Plattform geschaffen, um die zugrunde liegenden pharmazeutischen Eigenschaften der mRNA-Medikamente zu verbessern. Die Plattform besteht aus drei Bereichen: mRNA-Technologien, Verabreichungstechnologien und Herstellungsprozesse. Sie verfolgt die mRNA-Wissenschaft, um die unerwünschte Aktivierung des Immunsystems durch mRNA zu minimieren und die Wirksamkeit der mRNA in den Zielzellen zu maximieren.



Ihre Programme zur Entwicklung von Therapeutika und Impfstoffen umfassen Infektionskrankheiten, Onkologie, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und seltene genetische Krankheiten. Sie hat sechs Modalitäten geschaffen: prophylaktische Impfstoffe, Krebsimpfstoffe, intratumorale Immuno-Onkologie, lokalisierte regenerative Therapeutika, systemische sezernierte Therapeutika und systemische intrazelluläre Therapeutik. (22.02.2024/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Moderna-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Biotech-Unternehmens Moderna Inc. (ISIN: US60770K1079, WKN: A2N9D9, Ticker-Symbol: 0QF, NASDAQ-Symbol: MRNA) unter die Lupe.Moderna habe heute seine Q4-Zahlen veröffentlicht und mit einer positiven Überraschung aufwarten können. Das Unternehmen habe im Schlussquartal überraschend einen Gewinn erzielen können. Die Moderna-Aktie lege auf der Handelsplattform Tradegate mehr als fünf Prozent zu. Auch die Aktie des deutschen Rivalen BioNTech ( ISIN US09075V1026 WKN A2PSR2 ) könne profitieren. Sie notiere 0,9 Prozent im Plus.Moderna habe in Q4/2023 einen Umsatz von 2,8 Mrd. Dollar mit seinem Covid-Impfstoff verzeichnet, was einen Rückgang gegenüber dem entsprechenden Vorjahreszeitraum von 43 Prozent bedeute, aber im Rahmen der Schätzungen der Wall Street liege. Gleichzeitig habe Moderna einen Gewinn von 217 Mio. Dollar oder 55 Cent je Aktie erzielt. Analysten hätten im Vorfeld mit einem Verlust von 97 Cent je Aktie gerechnet.James Mock, Finanzvorstand von Moderna, habe kommentiert: "Unsere Größenanpassung war am Ende des dritten Quartals weitgehend abgeschlossen, aber es gibt noch viel zu tun, um die Produktivität weiter zu steigern."DER AKTIONÄR erachte das Chance-Risiko-Verhältnis bei Moderna auf dem derzeitigen Kursniveau als gut. Anleger mit Weitblick können weiter zugreifen, sollten die Position jedoch mit einem Stopp bei 73 Euro nach unten absichern, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". Der Favorit im Sektor bleibe aber die BioNTech-Aktie. Auch hier müssten Anleger weiter ordentlich Geduld mitbringen. Weitere Pipeline-Erfolge seien hier wie bei Moderna entscheidend für die langfristige Entwicklung der Aktie. (Analyse vom 22.02.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Moderna-Aktie: