NASDAQ-Aktienkurs Moderna-Aktie:

163,99 USD -4,83% (17.02.2023, 15:32)



ISIN Moderna-Aktie:

US60770K1079



WKN Moderna-Aktie:

A2N9D9



Ticker-Symbol Moderna-Aktie:

0QF



NASDAQ-Symbol Moderna-Aktie:

MRNA



Kurzprofil Moderna Inc.:



Moderna Inc. (ISIN: US60770K1079, WKN: A2N9D9, Ticker-Symbol: 0QF, NASDAQ-Symbol: MRNA) beschäftigt sich mit transformativen Medikamenten auf der Basis von Boten-Ribonukleinsäure (mRNA). Sie hat eine Plattform geschaffen, um die zugrunde liegenden pharmazeutischen Eigenschaften der mRNA-Medikamente zu verbessern. Die Plattform besteht aus drei Bereichen: mRNA-Technologien, Verabreichungstechnologien und Herstellungsprozesse. Sie verfolgt die mRNA-Wissenschaft, um die unerwünschte Aktivierung des Immunsystems durch mRNA zu minimieren und die Wirksamkeit der mRNA in den Zielzellen zu maximieren.



Ihre Programme zur Entwicklung von Therapeutika und Impfstoffen umfassen Infektionskrankheiten, Onkologie, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und seltene genetische Krankheiten. Sie hat sechs Modalitäten geschaffen: prophylaktische Impfstoffe, Krebsimpfstoffe, intratumorale Immuno-Onkologie, lokalisierte regenerative Therapeutika, systemische sezernierte Therapeutika und systemische intrazelluläre Therapeutik. (17.02.2023/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - Moderna-Aktienanalyse von Jefferies & Co:Die Analysten von Jefferies & Co stufen die Aktie von Moderna Inc. (ISIN: US60770K1079, WKN: A2N9D9, Ticker-Symbol: 0QF, NASDAQ-Symbol: MRNA) weiterhin mit "buy" ein.Nachdem Moderna die Immunogenitätsdaten aus der ersten von zwei Phase-3-Studien seines MRNA-Grippeimpfstoffkandidaten veröffentlicht habe, habe Jefferies gesagt, dass das Unternehmen überrascht gewesen sei, als es die Immunogenitätsdaten veröffentlicht habe, obwohl es gedacht habe, dass es auf die Infektionsdaten warten würde, die bald kämen und "starke Infektionsergebnisse zeigen und jegliche Verwirrung um Antikörperspiegel und Nicht-Unterlegenheit reduzieren sollten."Die "Quintessenz und wichtigste Erkenntnis" sei, dass das Unternehmen glaube, dass der MRNA-Impfstoff "eindeutig besser oder überlegen ist bei den Stämmen, auf die es ankommt", nämlich dem A-Stamm, und besser sein werde als Standard-Grippeimpfstoffe. Während die Börse über die "komplizierten Details" debattieren werde, habe Jefferies gesagt, dass es keine Änderung an der These gebe, dass sich die Pipeline von Moderna verbessere.Die Analysten von Jefferies & Co bewerten die Aktie von Moderna nach wie vor mit "buy". Das Kursziel verbleibe bei 275 USD. (Analyse vom 17.02.2023)Börsenplätze Moderna-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Moderna-Aktie:153,16 EUR -5,14% (17.02.2023, 15:46)