Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Moderna-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Moderna Inc. (ISIN: US60770K1079, WKN: A2N9D9, Ticker-Symbol: 0QF, NASDAQ-Symbol: MRNA) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Moderna plane, den beschleunigten Zulassungsweg der US-amerikanischen Food and Drug Administration (FDA) für seinen personalisierten Krebsimpfstoff zu nutzen. Das habe der Präsident des Unternehmens, Stephen Hoge, auf der 43. Cowen Health Care Conference erklärt, die noch bis 8. März in Boston stattfinde.Im Dezember 2022 habe das Unternehmen Ergebnisse der Phase-2b-Studie veröffentlicht, die darauf hingedeutet hätten, dass die mRNA-basierte Therapie in Kombination mit Keytruda das Rückfallrisiko oder das Sterberisiko bei Melanompatienten um 44 Prozent reduziert habe.Vor Kurzem habe Moderna Pläne angekündigt, in diesem Jahr eine Phase-3-Studie bei Melanomen zu starten und sich zudem "schnell" auch anderen Krebsarten zu widmen wie dem nicht-kleinzellige Lungenkarzinom.Was Atemwegserkrankungen betreffe, plane Moderna, in der ersten Jahreshälfte 2023 eine Zulassung für seinen experimentellen RSV-Impfstoff für ältere Erwachsene zu beantragen. Modernas Grippeprogramm, mRNA-1010 genannt, befinde sich derzeit in Phase 3 und solle bis zum Ende dieses Quartals eine Zwischenanalyse durchlaufen. Sobald das Unternehmen diese Einzelzulassungen erhalte, erwarte Hoge, dass Kombinationsdosen relativ schnell auf den Markt kämen."Wir konzentrieren uns darauf, diese Modelle der ersten Generation zuzulassen", so Hoge. Relativ schnell sollten dann Kombinationsimpfstoffe folgen. CEO Stephance Bancel habe gegenüber dem Wall Street Journal erklärt: "Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber ich mag nicht jeden Winter zwei, drei oder vier verschiedene Impfdosen erhalten. Ich denke, für die meisten Menschen wird es schwer sein zu merken: Welchen habe ich schon bekommen, und wann". Nachdem die Corona-Impfbereitschaft zuletzt deutlich zurückgegangen sei, hoffe das Unternehmen mit derartigen Kombi-Impfstoffen einen gewissen Teil der Lücke schließen zu können.