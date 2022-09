NASDAQ-Aktienkurs Moderna-Aktie:

Kurzprofil Moderna Inc.:



Moderna Inc. (ISIN: US60770K1079, WKN: A2N9D9, Ticker-Symbol: 0QF, NASDAQ-Symbol: MRNA) beschäftigt sich mit transformativen Medikamenten auf der Basis von Boten-Ribonukleinsäure (mRNA). Sie hat eine Plattform geschaffen, um die zugrunde liegenden pharmazeutischen Eigenschaften der mRNA-Medikamente zu verbessern. Die Plattform besteht aus drei Bereichen: mRNA-Technologien, Verabreichungstechnologien und Herstellungsprozesse. Sie verfolgt die mRNA-Wissenschaft, um die unerwünschte Aktivierung des Immunsystems durch mRNA zu minimieren und die Wirksamkeit der mRNA in den Zielzellen zu maximieren.



Ihre Programme zur Entwicklung von Therapeutika und Impfstoffen umfassen Infektionskrankheiten, Onkologie, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und seltene genetische Krankheiten. Sie hat sechs Modalitäten geschaffen: prophylaktische Impfstoffe, Krebsimpfstoffe, intratumorale Immuno-Onkologie, lokalisierte regenerative Therapeutika, systemische sezernierte Therapeutika und systemische intrazelluläre Therapeutik. (14.09.2022/ac/a/n)



Paris (www.aktiencheck.de) - Moderna-Chartanalyse der BNP Paribas:Rückblick: Die Moderna-Aktie (ISIN: US60770K1079, WKN: A2N9D9, Ticker-Symbol: 0QF, NASDAQ-Symbol: MRNA) erreichte nach einer steilen Aufwärtsbewegung im August 2021 ihr aktuelles Allzeithoch bei 497,17 USD, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Seit diesem Hoch befinde sich die Aktie in einer Abwärtsbewegung. Dabei sei sie am 13. Juni 2021 auf ihren Aufwärtstrend seit August 2019 zurückgefallen. Nach einem Tief bei 115,61 USD sei es zwar zu einer starken Erholung auf 197,44 USD gekommen, aber diese Erholung werde seit Wochen wieder abverkauft. Am 26. August habe der Impfstoffwert den Aufwärtstrend seit August 2019 durchbrochen. Nach einem Tief bei 129,58 USD sei es zu einem Pullback an diesen gebrochenen Abwärtstrend gekommen.AusblickDie Abgaben der beiden letzten Tage seien vermutlich der Beginn einer neuen Verkaufswelle. Diese könne zu Abgaben in Richtung einer langfristig wichtigen Unterstützungszone zwischen 102,66 USD und 95,21 USD führen. Ein neues Kaufsignal ergäbe sich erst mit einem Ausbruch über das Hoch vom Montag bei 144,78 USD. Gelinge ein solcher Ausbruch, dann wäre Platz in Richtung 178,50 USD. (Analyse vom 14.09.2022)Börsenplätze Moderna-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Moderna-Aktie:133,98 EUR +1,73% (14.09.2022, 09:07)