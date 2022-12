ISIN Moderna-Aktie:

US60770K1079



WKN Moderna-Aktie:

A2N9D9



Ticker-Symbol Moderna-Aktie:

0QF



NASDAQ-Symbol Moderna-Aktie:

MRNA



Kurzprofil Moderna Inc.:



Moderna Inc. (ISIN: US60770K1079, WKN: A2N9D9, Ticker-Symbol: 0QF, NASDAQ-Symbol: MRNA) beschäftigt sich mit transformativen Medikamenten auf der Basis von Boten-Ribonukleinsäure (mRNA). Sie hat eine Plattform geschaffen, um die zugrunde liegenden pharmazeutischen Eigenschaften der mRNA-Medikamente zu verbessern. Die Plattform besteht aus drei Bereichen: mRNA-Technologien, Verabreichungstechnologien und Herstellungsprozesse. Sie verfolgt die mRNA-Wissenschaft, um die unerwünschte Aktivierung des Immunsystems durch mRNA zu minimieren und die Wirksamkeit der mRNA in den Zielzellen zu maximieren.



Ihre Programme zur Entwicklung von Therapeutika und Impfstoffen umfassen Infektionskrankheiten, Onkologie, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und seltene genetische Krankheiten. Sie hat sechs Modalitäten geschaffen: prophylaktische Impfstoffe, Krebsimpfstoffe, intratumorale Immuno-Onkologie, lokalisierte regenerative Therapeutika, systemische sezernierte Therapeutika und systemische intrazelluläre Therapeutik. (15.12.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Moderna-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Moderna Inc. (ISIN: US60770K1079, WKN: A2N9D9, Ticker-Symbol: 0QF, NASDAQ-Symbol: MRNA) charttechnisch unter die Lupe.Im Zusammenhang mit der Moderna-Aktie hätten sie zuletzt immer wieder von charttechnischen Entscheidungssituationen gesprochen. Nach dem Spurt über die Widerstände in Form des seit August 2021 bestehenden Abwärtstrends (akt. bei 130,25 USD) sowie der 38-Wochen-Linie (akt. bei 152,14 USD) stehe der Titel aktuell erneut vor einer wichtigen Weggabelung. So verbessere der Sprung über die Hochpunkte vom März und August bei 188,00 USD bzw. 197,44 USD die charttechnische Ausganglage weiter. Entscheidungssituation 2.0 gewissermaßen, denn im Erfolgsfall mutiere die Tradingrange der letzten Monate zwischen knapp 120 USD und gut 190 USD zu einer abgeschlossenen Bodenbildung. Rein rechnerisch eröffne sich aus deren Höhe ein kalkulatorisches Anschlusspotenzial von rund 80 USD. Zusätzlicher Rückenwind komme derzeit von verschiedenen Indikatoren - insbesondere von den Trendfolgern MACD und Relative Stärke (Levy). Das jüngste Aufwärtsgap im Tagesbereich bei 184,02/175,77 USD biete sich indes als Absicherung auf der Unterseite an, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 15.12.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Moderna-Aktie:170,22 EUR +8,60% (15.12.2022, 14:00)NASDAQ-Aktienkurs Moderna-Aktie:165,13 USD -6,89% (14.12.2022, 22:00)