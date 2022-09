NASDAQ-Aktienkurs Moderna-Aktie:

139,40 USD +6,17% (13.09.2022, 22:00)



ISIN Moderna-Aktie:

US60770K1079



WKN Moderna-Aktie:

A2N9D9



Ticker-Symbol Moderna-Aktie:

0QF



NASDAQ-Symbol Moderna-Aktie:

MRNA



Kurzprofil Moderna Inc.:



Moderna Inc. (ISIN: US60770K1079, WKN: A2N9D9, Ticker-Symbol: 0QF, NASDAQ-Symbol: MRNA) beschäftigt sich mit transformativen Medikamenten auf der Basis von Boten-Ribonukleinsäure (mRNA). Sie hat eine Plattform geschaffen, um die zugrunde liegenden pharmazeutischen Eigenschaften der mRNA-Medikamente zu verbessern. Die Plattform besteht aus drei Bereichen: mRNA-Technologien, Verabreichungstechnologien und Herstellungsprozesse. Sie verfolgt die mRNA-Wissenschaft, um die unerwünschte Aktivierung des Immunsystems durch mRNA zu minimieren und die Wirksamkeit der mRNA in den Zielzellen zu maximieren.



Ihre Programme zur Entwicklung von Therapeutika und Impfstoffen umfassen Infektionskrankheiten, Onkologie, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und seltene genetische Krankheiten. Sie hat sechs Modalitäten geschaffen: prophylaktische Impfstoffe, Krebsimpfstoffe, intratumorale Immuno-Onkologie, lokalisierte regenerative Therapeutika, systemische sezernierte Therapeutika und systemische intrazelluläre Therapeutik. (14.09.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Moderna-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Mrowka vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Moderna-Aktie (ISIN: US60770K1079, WKN: A2N9D9, Ticker-Symbol: 0QF, NASDAQ-Symbol: MRNA) unter die Lupe.Moderna-CEO Stéphane Bancel habe eingeräumt, dass sein Unternehmen offen für die Lieferung von Covid-19-Impfstoffen nach China sei. Das habe die Aktie am Mittwoch den Wert an der Wall Street beflügelt. Noch sei allerdings keine Entscheidung getroffen worden. Derweil wolle Moderna offenbar eine Produktionsanlage in Japan öffnen. Bancel habe gesagt, dass Moderna erwäge, Anlagen in Japan zu bauen, um mRNA-abgeleitete Produkte herzustellen. Japan habe am Montag Impfstoff-Booster von Moderna und Pfizer geordert, die auf die Omikron-Variante des Coronavirus abzielen würden.Die Moderna-Aktie reagiere auf die China-Gespräche mit einem Kurssprung. Nach dem neuerlichen Rücksetzer im August arbeite sie an der Bodenbildung. Das Papier sei haltenswert. Eine Stop-Loss-Order sollte bei 98 Euro platziert werden, so Martin Mrowka vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 14.09.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Moderna-Aktie:139,68 EUR +6,06% (14.09.2022, 22:27)