NASDAQ-Aktienkurs Moderna-Aktie:

111,99 USD +8,70% (11.03.2024, 20:59)



ISIN Moderna-Aktie:

US60770K1079



WKN Moderna-Aktie:

A2N9D9



Ticker-Symbol Moderna-Aktie:

0QF



NASDAQ-Symbol Moderna-Aktie:

MRNA



Kurzprofil Moderna Inc.:



Moderna Inc. (ISIN: US60770K1079, WKN: A2N9D9, Ticker-Symbol: 0QF, NASDAQ-Symbol: MRNA) beschäftigt sich mit transformativen Medikamenten auf der Basis von Boten-Ribonukleinsäure (mRNA). Sie hat eine Plattform geschaffen, um die zugrunde liegenden pharmazeutischen Eigenschaften der mRNA-Medikamente zu verbessern. Die Plattform besteht aus drei Bereichen: mRNA-Technologien, Verabreichungstechnologien und Herstellungsprozesse. Sie verfolgt die mRNA-Wissenschaft, um die unerwünschte Aktivierung des Immunsystems durch mRNA zu minimieren und die Wirksamkeit der mRNA in den Zielzellen zu maximieren.



Ihre Programme zur Entwicklung von Therapeutika und Impfstoffen umfassen Infektionskrankheiten, Onkologie, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und seltene genetische Krankheiten. Sie hat sechs Modalitäten geschaffen: prophylaktische Impfstoffe, Krebsimpfstoffe, intratumorale Immuno-Onkologie, lokalisierte regenerative Therapeutika, systemische sezernierte Therapeutika und systemische intrazelluläre Therapeutik. (12.03.2024/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Toronto (www.aktiencheck.de) - Moderna-Aktienanalyse von Analyst Luca Issi von RBC Capital Markets:Luca Issi, Analyst vom Investmenthaus RBC Capital Markets, stuft die Aktie von Moderna Inc. (ISIN: US60770K1079, WKN: A2N9D9, Ticker-Symbol: 0QF, NASDAQ-Symbol: MRNA) mit "outperform" ein.Issi stelle unter Berufung auf eine Studie, die auf ClinicalTrials.gov veröffentlicht worden sei, fest, dass Moderna und Partner Merck ( ISIN US58933Y1055 WKN A0YD8Q ) eine dritte potenziell zulassungsrelevante Studie in resektablen Plattenepithelkarzinomen starten würden, nachdem zwei zulassungsrelevante Studien in der adjuvanten Behandlung von Melanomen und nicht-kleinzelligem Lungenkrebs (NSCLC) gestartet worden seien. Während der Beginn einer neuen potenziell zulassungsrelevanten Studie angesichts der jüngsten Kommentare nicht überraschend sei, gefalle Issi, dass die beiden Unternehmen Tumortypen/Settings untersuchen würden, bei denen PD1 allein nicht zugelassen sei, und er stelle fest, dass dies die erste potenziell zulassungsrelevante Studie sei, die sowohl die neo- als auch die adjuvante Therapie untersuchen werde.Luca Issi, Analyst von RBC Capital Markets, stuft die Moderna-Aktie mit "outperform" ein. Das Kursziel laute 125 USD. (Analyse vom 11.03.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Moderna-Aktie:102,00 EUR -0,58% (12.03.2024, 13:07)