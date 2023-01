Tradegate-Aktienkurs Moderna-Aktie:

Kurzprofil Moderna Inc.:



Moderna Inc. (ISIN: US60770K1079, WKN: A2N9D9, Ticker-Symbol: 0QF, NASDAQ-Symbol: MRNA) beschäftigt sich mit transformativen Medikamenten auf der Basis von Boten-Ribonukleinsäure (mRNA). Sie hat eine Plattform geschaffen, um die zugrunde liegenden pharmazeutischen Eigenschaften der mRNA-Medikamente zu verbessern. Die Plattform besteht aus drei Bereichen: mRNA-Technologien, Verabreichungstechnologien und Herstellungsprozesse. Sie verfolgt die mRNA-Wissenschaft, um die unerwünschte Aktivierung des Immunsystems durch mRNA zu minimieren und die Wirksamkeit der mRNA in den Zielzellen zu maximieren.



Ihre Programme zur Entwicklung von Therapeutika und Impfstoffen umfassen Infektionskrankheiten, Onkologie, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und seltene genetische Krankheiten. Sie hat sechs Modalitäten geschaffen: prophylaktische Impfstoffe, Krebsimpfstoffe, intratumorale Immuno-Onkologie, lokalisierte regenerative Therapeutika, systemische sezernierte Therapeutika und systemische intrazelluläre Therapeutik. (04.01.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Moderna-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Moderna Inc. (ISIN: US60770K1079, WKN: A2N9D9, Ticker-Symbol: 0QF, NASDAQ-Symbol: MRNA) unter die Lupe.Der US-amerikanische mRNA-Spezialist investiere seine Milliarden-Dollar-Gewinne, die das Unternehmen durch den Vertrieb des Corona-Impfstoffs Spikevax generiert habe, in eine kleine spannende Übernahme. Allerdings lasse die derzeitige Cash-Position von Moderna deutlich mehr Spielraum für passende Zukäufe.Moderna greife für 85 Mio. USD nach OriCiro Genomics. Das Biotech-Unternehmen aus Tokio habe sich auf synthetische Biologie- und Enzymtechnologien spezialisiert. Durch die Akquisition wolle Moderna das Angebot an Plattformtechnologien verstärken. Allerdings handele es sich um einen sehr kleinen Zukauf, denn Moderna sitze auf einer Cash-Position von etwa 17 Mrd. USD."Mit dieser Übernahme erhalten wir die besten Werkzeuge für die zellfreie Synthese und Amplifikation von Plasmid-DNA, einem wichtigen Baustein in der mRNA-Herstellung", so Moderna-Chef Stéphane Bancel zur Übernahme. "Die Technologie von OriCiro ist eine strategische Ergänzung zu unserer Produktionskompetenz und beschleunigt unseren Forschungs- und Entwicklungsmotor weiter."Moderna verstärke sich mit einem interessanten Unternehmen, gehe aber wie erwartet dosiert in Sachen M&A vor. Die Aktie sei wieder auf einem interessanten Einstiegsniveau für spekulativ ausgerichtete Anleger angekommen, so Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 04.01.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Moderna-Aktie: