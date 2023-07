Aktien von BioNTech befinden sich im AKTIONÄR-Depot.



Kurzprofil Moderna Inc.:



Moderna Inc. (ISIN: US60770K1079, WKN: A2N9D9, Ticker-Symbol: 0QF, NASDAQ-Symbol: MRNA) beschäftigt sich mit transformativen Medikamenten auf der Basis von Boten-Ribonukleinsäure (mRNA). Sie hat eine Plattform geschaffen, um die zugrunde liegenden pharmazeutischen Eigenschaften der mRNA-Medikamente zu verbessern. Die Plattform besteht aus drei Bereichen: mRNA-Technologien, Verabreichungstechnologien und Herstellungsprozesse. Sie verfolgt die mRNA-Wissenschaft, um die unerwünschte Aktivierung des Immunsystems durch mRNA zu minimieren und die Wirksamkeit der mRNA in den Zielzellen zu maximieren.



Ihre Programme zur Entwicklung von Therapeutika und Impfstoffen umfassen Infektionskrankheiten, Onkologie, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und seltene genetische Krankheiten. Sie hat sechs Modalitäten geschaffen: prophylaktische Impfstoffe, Krebsimpfstoffe, intratumorale Immuno-Onkologie, lokalisierte regenerative Therapeutika, systemische sezernierte Therapeutika und systemische intrazelluläre Therapeutik. (05.07.2023/ac/a/n)

Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Moderna-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Moderna Inc. (ISIN: US60770K1079, WKN: A2N9D9, Ticker-Symbol: 0QF, NASDAQ-Symbol: MRNA) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Aktien der beiden Impfstoffhersteller Moderna und BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) könnten am heutigen Mittwoch deutlich zulegen. Moderna gewinne 2,8 Prozent, BioNTech 2,5 Prozent. Beide Werte würden von guten News der Amerikaner profitieren. Das Biotechnologieunternehmen habe ein Abkommen geschlossen, um mRNA-Medikamente in China erforschen, entwickeln und herstellen zu können.Damit steige die Hoffnung auf lukrative Geschäfte mit China.Wie die Nachrichtenagentur Reuters melde, habe Moderna bekannt gegeben, ein Memorandum of Understanding und einen damit verbundenen Landkooperationsvertrag unterzeichnet zu haben. "Alle im Rahmen dieser Vereinbarung hergestellten Medikamente sind ausschließlich für das chinesische Volk bestimmt und werden nicht exportiert", habe ein Sprecher Reuters in einer E-Mail als Antwort auf eine Anfrage mitgeteilt. Er habe es abgelehnt, sich zum Umfang des Deals zu äußern und habe keine weiteren Angaben gemacht.Das chinesische Medienunternehmen Yicai habe am Dienstag erstmals unter Berufung auf ungenannte Quellen berichtet, dass Moderna seine erste Investition in China im Wert von rund einer Milliarde US-Dollar tätigen werde und dass Vorstandsvorsitzender Stéphane Bancel Shanghai besucht habe. Der Moderna-Sprecher habe den Bericht nicht bestätigt und sich auch nicht zum Umfang des Deals geäußert."Diese Vereinbarungen konzentrieren sich auf die Stärkung der Gesundheitssicherheit, indem sie auf ungedeckte Bedürfnisse abzielen und zum Ökosystem medizinischer Lösungen beitragen, die Patienten in China zur Verfügung stehen", habe der Sprecher gesagt.Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BioNTech.Die Autorin hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BioNTech.