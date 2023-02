Tradegate-Aktienkurs Moderna-Aktie:

139,50 EUR +0,19% (24.02.2023, 08:04)



NASDAQ-Aktienkurs Moderna-Aktie:

147,57 USD -6,70% (23.02.2023, 22:00)



ISIN Moderna-Aktie:

US60770K1079



WKN Moderna-Aktie:

A2N9D9



Ticker-Symbol Moderna-Aktie:

0QF



NASDAQ-Symbol Moderna-Aktie:

MRNA



Kurzprofil Moderna Inc.:



Moderna Inc. (ISIN: US60770K1079, WKN: A2N9D9, Ticker-Symbol: 0QF, NASDAQ-Symbol: MRNA) beschäftigt sich mit transformativen Medikamenten auf der Basis von Boten-Ribonukleinsäure (mRNA). Sie hat eine Plattform geschaffen, um die zugrunde liegenden pharmazeutischen Eigenschaften der mRNA-Medikamente zu verbessern. Die Plattform besteht aus drei Bereichen: mRNA-Technologien, Verabreichungstechnologien und Herstellungsprozesse. Sie verfolgt die mRNA-Wissenschaft, um die unerwünschte Aktivierung des Immunsystems durch mRNA zu minimieren und die Wirksamkeit der mRNA in den Zielzellen zu maximieren.



Ihre Programme zur Entwicklung von Therapeutika und Impfstoffen umfassen Infektionskrankheiten, Onkologie, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und seltene genetische Krankheiten. Sie hat sechs Modalitäten geschaffen: prophylaktische Impfstoffe, Krebsimpfstoffe, intratumorale Immuno-Onkologie, lokalisierte regenerative Therapeutika, systemische sezernierte Therapeutika und systemische intrazelluläre Therapeutik. (24.02.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Moderna-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Moderna Inc. (ISIN: US60770K1079, WKN: A2N9D9, Ticker-Symbol: 0QF, NASDAQ-Symbol: MRNA) unter die Lupe.Das US-Biotech-Unternehmen habe zum Jahresende angesichts einer geringeren Nachfrage nach Corona-Impfstoffen deutlich weniger verdient. Im vierten Quartal sei der Gewinn im Jahresvergleich um 70% auf 1,5 Mrd. USD eingebrochen, wie Moderna am Donnerstag mitgeteilt habe. Das bedeute einen Gewinn von 3,61 USD je Aktie. Im Vorjahreszeitraum sei hier noch ein EPS von 11,29 USD je Aktie zu Buche gestanden. Damit habe Moderna auch die Prognosen der Analysten verfehlt. Diese hätten im Vorfeld mit einem Gewinn in i.H.v. 4,60 USD gerechnet. Der Umsatz sei um rund 29% auf 5,1 Mrd. USD zurückgegangen. Damit habe Moderna die Analystenprognosen von 5,02 Mrd. USD leicht übertreffen können.Die Bilanz habe auch stark unter höheren Kosten gelitten. So hätten sich die Betriebsausgaben fast verdoppelt. Für Forschung und Entwicklung habe Moderna 87% mehr ausgegeben als im Vorjahreszeitraum. Für 2023 rechne das Unternehmen weiter mit Corona-Impfstoff-Erlösen von mindestens rund 5 Mrd. USD.Bei Anlegern sei der Quartalsbericht nicht gut angekommen. Die Moderna-Aktie sei mit einem Minus von 6,7% auf 147,57 USD aus dem Handel gegangen.