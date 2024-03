Börsenplätze Moderna-Aktie:



Moderna Inc. (ISIN: US60770K1079, WKN: A2N9D9, Ticker-Symbol: 0QF, NASDAQ-Symbol: MRNA) beschäftigt sich mit transformativen Medikamenten auf der Basis von Boten-Ribonukleinsäure (mRNA). Sie hat eine Plattform geschaffen, um die zugrunde liegenden pharmazeutischen Eigenschaften der mRNA-Medikamente zu verbessern. Die Plattform besteht aus drei Bereichen: mRNA-Technologien, Verabreichungstechnologien und Herstellungsprozesse. Sie verfolgt die mRNA-Wissenschaft, um die unerwünschte Aktivierung des Immunsystems durch mRNA zu minimieren und die Wirksamkeit der mRNA in den Zielzellen zu maximieren.



Ihre Programme zur Entwicklung von Therapeutika und Impfstoffen umfassen Infektionskrankheiten, Onkologie, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und seltene genetische Krankheiten. Sie hat sechs Modalitäten geschaffen: prophylaktische Impfstoffe, Krebsimpfstoffe, intratumorale Immuno-Onkologie, lokalisierte regenerative Therapeutika, systemische sezernierte Therapeutika und systemische intrazelluläre Therapeutik. (11.03.2024/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Moderna-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Moderna Inc. (ISIN: US60770K1079, WKN: A2N9D9, Ticker-Symbol: 0QF, NASDAQ-Symbol: MRNA) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Aktie des amerikanischen mRNA-Spezialisten Moderna melde sich zu Wochenbeginn mit einem Kursplus von rund zehn Prozent an der NASDAQ zurück. Hintergrund seien Fortschritte in der Onkologie-Pipeline. Darüber hinaus sollten sich Anleger ein Event, welches gegen Ende März stattfinden solle, vormerken.Für Rückenwind sorge am Montag die Ankündigung einer weiteren pivotalen Studie im Bereich der Onkologie mit dem Pharma-Partner Merck & Co (in Europa bekannter unter dem Namen MSD und nicht mit der in Darmstadt ansässigen Merck KGaA zu verwechseln). Wie ApexOnco in Bezug auf einen Eintrag bei clinicaltrials.gov berichte, solle im kommenden Monaten die Zulassungsstudie Interpath-007 starten, bei der das Forschungsduo die personalisierte Neoantigen-Immuntherapie mRNA-4157/V950 zur Behandlung von Patienten mit einer speziellen Hautkrebsform (perioperativen Plattenepithelkarzinomen) überprüft werden solle.Wie bei den ersten beiden zulassungsrelevanten Studien, Interpath-001 bei Melanomen und 002 bei Lungenkrebs, werde auch bei 007 mRNA-4157 mit Keytruda kombiniert, so ApexOnco weiter. Bei Keytruda handele es sich um den absoluten Kassenschlager von Merck & Co, im Jahr 2023 habe die Gesellschaft mit dem Krebsmittel allein satte 25 Milliarden Dollar eingenommen.Ende März wolle Moderna zudem die 5. jährliche Investorenveranstaltung für Impfstoffe und Business-Updates durchführen. Anleger sollten sich den Termin bereits vormerken.Die Moderna-Aktie arbeite sich peu à peu aus dem Tal der Tränen. Vor kurzem habe das Unternehmen bereits mit einem überraschenden Gewinn im vierten Quartal die Marktteilnehmer positiv überraschen können. Das Chance-Risiko-Verhältnis auf dem derzeitigen Kursniveau stimme.Spekulativ ausgerichtete Anleger greifen zu und platzieren einen Stopp bei 73 Euro, so Michel Doepke von "Der Aktionär" zur Moderna-Aktie. (Analyse vom 11.03.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link