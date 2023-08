Die Autorin hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BioNTech.



Kurzprofil Moderna Inc.:



Moderna Inc. (ISIN: US60770K1079, WKN: A2N9D9, Ticker-Symbol: 0QF, NASDAQ-Symbol: MRNA) beschäftigt sich mit transformativen Medikamenten auf der Basis von Boten-Ribonukleinsäure (mRNA). Sie hat eine Plattform geschaffen, um die zugrunde liegenden pharmazeutischen Eigenschaften der mRNA-Medikamente zu verbessern. Die Plattform besteht aus drei Bereichen: mRNA-Technologien, Verabreichungstechnologien und Herstellungsprozesse. Sie verfolgt die mRNA-Wissenschaft, um die unerwünschte Aktivierung des Immunsystems durch mRNA zu minimieren und die Wirksamkeit der mRNA in den Zielzellen zu maximieren.



Ihre Programme zur Entwicklung von Therapeutika und Impfstoffen umfassen Infektionskrankheiten, Onkologie, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und seltene genetische Krankheiten. Sie hat sechs Modalitäten geschaffen: prophylaktische Impfstoffe, Krebsimpfstoffe, intratumorale Immuno-Onkologie, lokalisierte regenerative Therapeutika, systemische sezernierte Therapeutika und systemische intrazelluläre Therapeutik. (03.08.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Moderna-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Moderna Inc. (ISIN: US60770K1079, WKN: A2N9D9, Ticker-Symbol: 0QF, NASDAQ-Symbol: MRNA) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der US-Impfstoffhersteller Moderna habe seine Zahlen für das zweite Quartal vorgelegt. Sowohl beim Umsatz als auch beim Ergebnis je Aktie habe das Unternehmen die Prognosen übertreffen können. Positiv aufgenommen worden sei zudem die Erhöhung der Jahresprognose für seine Covid-Impfstoffe. Die Aktie von Moderna lege derzeit auf der Handelsplattform Tradegate gut vier Prozent zu.Bei Moderna seien die Umsätze mit Covid-Impfstoffen im zweiten Quartal im Vergleich zum entsprechenden Vorjahreszeitraum zwar um 94 Prozent auf 293 Millionen US-Dollar eingebrochen. Dies sei aber immer noch deutlich mehr als von Analysten im Vorfeld erwartet gewesen. Die Prognosen hätten hier bei 233,6 Millionen Dollar gelegen.Moderna habe im Berichtszeitraum einen Verlust von 3,62 Dollar je Aktie ausweisen müssen. Auch hier sei der US-Biotech-Konzern aber besser als erwartet gewesen. Analysten hätten hier mit 4,04 Dollar je Anteilschein gerechnet.Wie die Nachrichtenagentur Reuters berichte, habe Moderna gleichzeitig die Jahresprognose für den Verkauf der Covid-19-Impfstoffe auf sechs bis acht Milliarden Dollar angehoben. Die Hoffnung liege hier auf den Verkäufen in der Herbstsaison für die neuen, aktualisierten Impfungen gegen die aktuellen Varianten. Bislang habe Moderna Einnahmen in Höhe von fünf Milliarden Dollar erwartet. In den USA würden die Verkäufe von Regierungsverträgen nun auf den privaten Markt verlagert.Trotz des heutigen Anstiegs sei die Aktie von Moderna weiter deutlich angeschlagen. Wichtig für den langfristigen Verlauf sei wie beim deutschen Konkurrenten BioNTech der anstehende Newsflow aus der weiteren Pipeline. Aus Chance-Risiko-Gesichtspunkten favorisiert "Der Aktionär" bei den mRNA-Impfstoffherstellern langfristig weiterhin die Aktie von BioNTech, so Marion Schlegel. (Analyse vom 03.08.2023)